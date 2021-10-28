派林靜儀贏回3Q席次？　鄉民挖「最瞎6巨雷」：對手直接躺著選

▲林靜儀獲聯名推薦補選中二選區。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

記者邱晟軒／綜合報導

陳柏惟遭罷免後，台中第二選區立委補選目前藍綠都尚未推派人選，然而民進黨前不分區立委林靜儀獲總統府資政李茂盛等7人聯名推薦出戰補選。不過，就有網友翻出林靜儀過去的6宗驚人言論，包括曾嗆聲「再投國民黨就不生小孩」等，話題曝光後引發眾人直呼，「民進黨都不會怕太丟臉嗎？」、「對手基本上躺著選了」。

針對林靜儀有望獲得民進黨推薦出征台中第二選區立委補選，有網友27日在批踢踢八卦板發文表示，「這種人要選立委喔？先恭喜他的對手，幫大家回憶一下他是怎樣的人，該網友也整理出了林靜儀過去的部分驚人言論，並感嘆「有（林靜儀）這種人當對手，豈不是躺著選？」

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▲鄉民深挖林靜儀過去黑歷史。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

「助理在大便」：2017年11月林靜儀主持《勞動基準法》修正草案，醫師背景出身的她被質疑不挺醫護，遭醫界批評；後被網友爆料稱林靜儀辦公室電話線遭拔、拒接抗議電話，被酸「林靜音」。林在臉書回應自己在甲級動員，而「助理在大便」，引發網友批評，台大教授李茂生更酸：不知道林靜儀助理便祕多少年？

「晚上十點後限電」：2018年5月，林靜儀質詢環保署長李應元時表示，站在婦產科醫師的立場建議最好晚上十點後限電，大家早點下班回家，十點之後不要看電視，也不要開燈，早點睡，一方面解決能源問題，也可解決少子化問題。此話引起討論，後林靜儀解釋她只是在反諷，且該段質詢有11分鐘在談永續發展議題，希望大家也能多關注。

▲林靜儀被網友嘲諷也用吸管喝飲料。（資料照／記者李毓康攝）

「用湯匙也可喝珍奶」：2018年6月，林靜儀針對環保署限塑政策，表示自己「十多年來在這家很有名的珍珠奶茶店點熱珍奶時，一直都是杯子和湯匙，用湯匙喝珍奶其實沒什麼大不了。」，照片一出反而慘遭網路酸民打臉在立院質詢時，桌上就放著一杯插著吸管的飲料。

「再投國民黨就不生小孩」：2019年3月27日， 林靜儀在臉書呼籲民眾，如果遭到長輩催生，可回應「再投國民黨，就不生小孩」，主因是國民黨傾中，不利下一代。此言遭網友圍剿，質疑「投民進黨就生小孩嗎」？

「礦業法就是一個修法過程拼命加蔥加到整鍋壞掉的例子」：2019年11月16日，針對民進黨團冷凍礦業法，表示「礦業法就是一個修法過程拼命加蔥加到整鍋壞掉的例子。2017年一度接近有機會完成，結果覺青加蔥、原青加蔥、環團加蔥、民代加蔥，沒有人有辦法接受妥協的道德瑕疵。已然無解。修法過程不理性，就是毀了一切。」，引起同黨立委林淑芬不滿，隔空喊話「誰加蔥？誰加料？不用老是指著人民的鼻子教訓人民。」

「支持統一就是叛國，中華民國只是勉強用一下」：2020年1月2日，林靜儀接受德國之聲專訪，談論蔡英文政府的兩岸政策，語出驚人表示，在台灣支持統一是「叛國」，用「中華民國」是因為當前無法修憲修更改國名，「只好在中華民國這個體制之下運作」；並強調，希望1月11日投完票後，民進黨能達到國會3分之2席次以啟動修憲，修改國名、國歌。

▲林靜儀曾表示支持統一就是叛國，引發軒然大波。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

貼文曝光後，立刻引起許多網友紛紛看傻，「民進黨如果推這個人是放棄中二區了吧」、「這咖超級雙標，超級會打自己臉」、「太多網路言論放出來，連選都不用選了」、「她超歪的，民進黨直接放棄中二選區？」、「比3Q還誇張的人，笑死」、「派出這種選手不如棄賽」、「民進黨都不會怕太丟臉？」、「對手直接躺著就好了」、「黑歷史比3Q還多，這對手哪裡找的？」

不過也有部分網友抱持不同觀點，「平衡一下，她也是有強的，搓破好心肝事件」、「好心肝有功」、「林醫生再怎麼差都比黑道好吧」、「對手未必躺贏，挺3Q的七萬多票是基本盤喔」、「鐵票就有7萬多，再喊抗中保台就上了」。

▼誰放病毒？林靜儀昔嗆「魯蛇怪父不戴套」。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）