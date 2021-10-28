　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓女間諜疑被逼陪睡！不滿遭奴役怒報復　殘忍謀殺上司愛妻

▲▼北韓女交警選拔超嚴苛，除了要是政府認證的正妹外，還限定「單身」。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓許多女間諜遭到特務施壓。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓日前傳出1名女性遭人殺害，然而由於死者身分特殊，是1名特務的妻子，因此警方隨即動員3倍人力介入調查，並且迅速逮捕到涉案的2名女嫌，然而沒想到其中1人竟是死者丈夫的下線，也就是間諜，引發警方注意。事實上，北韓的間諜經常遭到上線特務施壓，一旦不從甚至可能被誣陷為政治犯，還有部分女性間諜會因此被強迫陪睡，因此這起事件也被懷疑是女間諜的報復性謀殺。

根據《Daily NK日本》總編高英起報導，北韓日前有1名特務的妻子慘遭殺害，震驚各界。當地警方通常接獲報案至展開調查最少需要耗費10個工作天，然而由於此案的死者身分特殊，因此警方不敢大意，將其定調為政治性的重大案件，並派出平常3倍警力的15人深入調查，短短5天內，就將住在會寧市南門洞的40多歲金女與30多歲韓女逮捕。

搜查小組獲報後，調出死者被害當日的所有通聯紀錄，並找到線索，鎖定金女與韓女。經警方調查，金女與韓女都是死者丈夫手下的女間諜，平時負責在市場與職場蒐集對於政府體制的惡意言論，並舉報給上線的特務。金女被逮後供稱，是自己與韓女共謀，將死者約到動物園附近見面，最後再將其殺害。

北韓的特務手上最多會有數十名間諜，並透過這些人的告密，蒐集到人民的不當言論。然而大部分的間諜其實都是因為害怕遭到迫害，才會被迫從事相關告密行動。據悉，一旦這些間諜不願聽從特務的命令，就有可能被誣陷舉報為政治犯，遭到逮捕，因此他們敢怒不敢言。甚至還有女間諜因為類似的理由，被特務要求與其發生性關係。

由於類似情況在當地不斷發生，因此陸續開始有被當作「奴隸」的女性間諜因對特務抱有怨恨，而謀劃報復殺人。

►北韓歡樂組2.0！金正恩「嚴選未婚少女」賞官二代當妻　鞏固血統
►金正恩「處女歡樂組」超慘！嫩妹如被淘汰　秒發配白頭山打入冷宮
►北韓18歲女兵淪洩慾玩具！慘遭長官性侵2年　懷孕竟被拉去密醫墮胎

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 
ET快訊
鄧佳華又失業？連千毅突拋引退震撼彈　原因曝光
快訊／二級警戒維持至11月15日　最新規定出爐
電影院11／2開放飲食！　藝文場館「不限人數」
正妹M腿「當街三人行」　2男搶1女混戰影片瘋傳
11／2再鬆綁！　5大場合「免戴口罩」
柯文哲突襲議員辦公室　呱吉氣到怒拍桌
蔡英文CNN專訪「6大金句」！　霸氣宣言：不擔心激怒北京
中國「3跡象」已構軍事威脅　美媒：台灣之戰即將到來
iPhone被盜？　快檢查「5大跡象」要小心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蔡英文將迅速實現「國軍現代化」　CNN受訪曝：不能只靠傳統部隊

詭異行李箱丟街上1天！　孩童好奇打開...目睹死50小時肢解女屍

她詛咒變態男GG　「小黃瓜一刀剖開」插滿鐵釘！48秒狠虐片瘋傳

臉書市值蒸發2.5兆！　爆料者只用「手機」就擊潰祖克柏

AZ疫苗「產量激增」卻沒人打　澳洲近3.2萬劑過期面臨銷毀

1餐只要14元！他買遊樂園年票「爽吃整年午晚餐」　靠這娶妻買房

北韓女間諜疑被逼陪睡！不滿遭奴役怒報復　殘忍謀殺上司愛妻

女兒海邊心碎撒亡父骨灰　詭異大風一吹...「爸爸」被她吃下肚！

中國「3跡象」已構軍事威脅　《華爾街日報》：台灣之戰即將到來

蔡英文CNN專訪「6大金句」曝！　2077字霸氣宣言：不擔心激怒北京

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

一天好幾回！柯基姊妹羞羞臉互動 受害者倒地眼神死：馬麻不救嗎？

嬤撂狠話「抓貓回來就丟掉！」見面秒當金孫疼❤深情對唱兒歌

休旅車疑用自動駕駛未注意路況　直衝防撞車「施工處沒放三角錐」

蔡英文將迅速實現「國軍現代化」　CNN受訪曝：不能只靠傳統部隊

詭異行李箱丟街上1天！　孩童好奇打開...目睹死50小時肢解女屍

她詛咒變態男GG　「小黃瓜一刀剖開」插滿鐵釘！48秒狠虐片瘋傳

臉書市值蒸發2.5兆！　爆料者只用「手機」就擊潰祖克柏

AZ疫苗「產量激增」卻沒人打　澳洲近3.2萬劑過期面臨銷毀

1餐只要14元！他買遊樂園年票「爽吃整年午晚餐」　靠這娶妻買房

北韓女間諜疑被逼陪睡！不滿遭奴役怒報復　殘忍謀殺上司愛妻

女兒海邊心碎撒亡父骨灰　詭異大風一吹...「爸爸」被她吃下肚！

中國「3跡象」已構軍事威脅　《華爾街日報》：台灣之戰即將到來

蔡英文CNN專訪「6大金句」曝！　2077字霸氣宣言：不擔心激怒北京

蔡英文將迅速實現「國軍現代化」　CNN受訪曝：不能只靠傳統部隊

雙11電競週邊買起來！HyperX最低34折、Logitech推LOL限量週邊

瑪莎拉蒂「新休旅」衰遇晶片荒延後上市　更慘的是測試車還出車禍

羅力最後交鋒鋼龍　運彩看好富邦勝味全

塔壁確定加盟台南獵鷹　攜手與賈西亞轉戰T1職籃

41億吸金案被害人內鬨　億圓富自救會長「A賠償金50萬」被訴

鄧佳華又失業？連千毅突拋「引退震撼彈」　出售年收8億粉絲團：急流湧退

申敏兒風格驟變！換上戶外風潮衣霸氣噴發　超殺眼神有夠電

影／陳柏惟最後一次質詢　發表4分鐘「結業報告」完整看

快訊／全國二級警戒維持至11月15日　最新社區防治措施出爐

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

國際熱門新聞

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

外媒1句話形容馬斯克家產　根本天文數字

《華爾街日報》：台灣之戰即將到來

蔡英文問習近平：要全世界聽你的？

蔡英文CNN專訪證實美軍在台訓練　指中國威脅日增

96%保護力Novavax尋求英國緊急授權

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

蔡英文CNN專訪「6大金句」：不擔心激怒北京

瞞父母辭工作「假裝上班」　創立市值13億公司

爸媽帶路邊小狗回家　7歲兒被咬死

新加坡單日破5千例創新高　衛生部調查異常激增原因

亞歷鮑德溫誤殺劇組人員　檢方：不排除刑事起訴

嫁26歲鮮肉！她臉蛋白皙光滑驚呆網

更多熱門

相關新聞

女婿持刀衝進丈人家　一口氣砍死2人後自盡

女婿持刀衝進丈人家　一口氣砍死2人後自盡

日本宮崎縣高千穗町26日發生一起駭人聽聞的殺人案件，45歲的男子須磨俊當晚衝進太太的娘家後，突然持刀砍向丈人與妻子的爺爺，隨後便自盡，整個過程全被妻子的奶奶目睹。警消人員接獲通報趕往現場後，隨即將3人送醫急救，然而卻因傷勢過重，3人皆不治身亡。

人妻遭殘殺成懸案！兇手20年再涉案被驗DNA成鐵證

人妻遭殘殺成懸案！兇手20年再涉案被驗DNA成鐵證

真子婚後還是「平民貴族」！買菜全由宮內廳代勞

真子婚後還是「平民貴族」！買菜全由宮內廳代勞

她打完莫德納陳屍接種站廁所！　隔天才被發現

她打完莫德納陳屍接種站廁所！　隔天才被發現

日媒：日本薪資停滯　人均收入遭南韓超車

日媒：日本薪資停滯　人均收入遭南韓超車

關鍵字：

北韓間諜特務日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

你中獎了嗎？第3波動滋券幸運號出爐

議員女兒販毒被抓！　網售「鐵觀音」拿出搖頭丸

吃鍋偷給小紙條　老闆一看衝醫院

王必勝正宮仙氣照曝光　背景超強

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

人夫車禍豔遇色女肉償　遭連環設局傻眼

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

女偶像當小三「20天開房16次」！

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

「300哥」車主是21歲無照屁孩　阿嬤後悔幫買賓士

快訊／蘇貞昌裁示：1102起KTV免戴口罩、八大行業逐步解封

二哈以為被追殺　連椅子摔進蝦池

加碼券神中1500元「動滋券強運號碼曝光！」

加碼券槓到現在！一張圖看「中獎覆蓋率」

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面