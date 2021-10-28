北韓女間諜疑被逼陪睡！不滿遭奴役怒報復　殘忍謀殺上司愛妻

▲北韓許多女間諜遭到特務施壓。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓日前傳出1名女性遭人殺害，然而由於死者身分特殊，是1名特務的妻子，因此警方隨即動員3倍人力介入調查，並且迅速逮捕到涉案的2名女嫌，然而沒想到其中1人竟是死者丈夫的下線，也就是間諜，引發警方注意。事實上，北韓的間諜經常遭到上線特務施壓，一旦不從甚至可能被誣陷為政治犯，還有部分女性間諜會因此被強迫陪睡，因此這起事件也被懷疑是女間諜的報復性謀殺。

根據《Daily NK日本》總編高英起報導，北韓日前有1名特務的妻子慘遭殺害，震驚各界。當地警方通常接獲報案至展開調查最少需要耗費10個工作天，然而由於此案的死者身分特殊，因此警方不敢大意，將其定調為政治性的重大案件，並派出平常3倍警力的15人深入調查，短短5天內，就將住在會寧市南門洞的40多歲金女與30多歲韓女逮捕。

搜查小組獲報後，調出死者被害當日的所有通聯紀錄，並找到線索，鎖定金女與韓女。經警方調查，金女與韓女都是死者丈夫手下的女間諜，平時負責在市場與職場蒐集對於政府體制的惡意言論，並舉報給上線的特務。金女被逮後供稱，是自己與韓女共謀，將死者約到動物園附近見面，最後再將其殺害。

北韓的特務手上最多會有數十名間諜，並透過這些人的告密，蒐集到人民的不當言論。然而大部分的間諜其實都是因為害怕遭到迫害，才會被迫從事相關告密行動。據悉，一旦這些間諜不願聽從特務的命令，就有可能被誣陷舉報為政治犯，遭到逮捕，因此他們敢怒不敢言。甚至還有女間諜因為類似的理由，被特務要求與其發生性關係。

由於類似情況在當地不斷發生，因此陸續開始有被當作「奴隸」的女性間諜因對特務抱有怨恨，而謀劃報復殺人。

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