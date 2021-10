論文54頁幾乎「複製貼上」　盧森堡總理承認抄襲！只寫了前後2頁

▲盧森堡總理貝特爾(Xavier Bettel)坦承大學論文抄襲。而外媒指出,56頁內容中只有2頁沒有抄襲的段落。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

盧森堡總理貝特爾(Xavier Bettel)遭媒體爆料,大學論文有明顯是靠「抄襲」完成,而且幾位獨立研究人員也向媒體證實,在56頁的論文中只有2頁沒有抄襲,基本上他的論文就是個「大雜燴」。貝特爾27日坦承抄襲,「當初應該以不同方法來寫論文」。

根據《衛報》報導,當地媒體「reporter.lu」日前找來獨立專家調查貝特爾的大學論文《歐洲議會可能的投票制度改革》(Toward a Possible Reform of Voting Systems in the European Parliament),發現在56 頁的內容中只有2頁包含「引言的少數段落」與「一個同樣簡短的結論」沒有任何抄襲問題,其他幾乎都是從2本書、4個網站和一篇新聞文章「複製貼上」的內容,並且未以任何腳註標明出處。

更誇張的是,論文中有整整20頁是直接從歐洲議會(European Parliament)網站擷取的,另外9頁摘抄自希臘議會(European parliament)1998年一份報告,還有一些段落是取自歐盟機構出版的標準入門教科書。

▲盧森堡總理貝特爾表示,20年前寫論文的時候他曾問心無愧( with a clear conscience)。(圖/路透)

貝特爾27日坦承,這篇論文已有20多年的歷史,當時並沒有方法可以查出論文抄襲,寫的時候問心無愧,但「以現今的觀點來看,我承認那篇論文,是的,也許應該以不同的方法來完成。」

盧森堡大學政治學教授荷珍(Anna-Lena Högenauer)表示,「我發現這個剽竊問題非常嚴重,因為有一大段文章幾乎是逐字翻譯的,不可能是『不小心』複製了好幾頁。」巴黎政治學院政治學家索格爾(Nicolas Sauger)說,此論文缺乏原創性、研究不足,抄襲得太廣泛且不合理。

據悉,這篇論文是貝特爾在進入議會的同一年,於洛林大學(University of Lorraine)前身「南錫大學」(University of Nancy)為了取得公法與政治學學位所寫的畢業論文。