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論文54頁幾乎「複製貼上」　盧森堡總理承認抄襲！只寫了前後2頁

▲▼盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）坦承大學論文抄襲。而外媒指出，56頁內容中只有2頁沒有抄襲的段落。（圖／路透）

▲盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）坦承大學論文抄襲。而外媒指出，56頁內容中只有2頁沒有抄襲的段落。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）遭媒體爆料，大學論文有明顯是靠「抄襲」完成，而且幾位獨立研究人員也向媒體證實，在56頁的論文中只有2頁沒有抄襲，基本上他的論文就是個「大雜燴」。貝特爾27日坦承抄襲，「當初應該以不同方法來寫論文」。

根據《衛報》報導，當地媒體「reporter.lu」日前找來獨立專家調查貝特爾的大學論文《歐洲議會可能的投票制度改革》（Toward a Possible Reform of Voting Systems in the European Parliament），發現在56 頁的內容中只有2頁包含「引言的少數段落」與「一個同樣簡短的結論」沒有任何抄襲問題，其他幾乎都是從2本書、4個網站和一篇新聞文章「複製貼上」的內容，並且未以任何腳註標明出處。

更誇張的是，論文中有整整20頁是直接從歐洲議會（European Parliament）網站擷取的，另外9頁摘抄自希臘議會（European parliament）1998年一份報告，還有一些段落是取自歐盟機構出版的標準入門教科書。

▲▼盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）。（圖／路透）

▲盧森堡總理貝特爾表示，20年前寫論文的時候他曾問心無愧（ with a clear conscience）。（圖／路透）

貝特爾27日坦承，這篇論文已有20多年的歷史，當時並沒有方法可以查出論文抄襲，寫的時候問心無愧，但「以現今的觀點來看，我承認那篇論文，是的，也許應該以不同的方法來完成。」

盧森堡大學政治學教授荷珍（Anna-Lena Högenauer）表示，「我發現這個剽竊問題非常嚴重，因為有一大段文章幾乎是逐字翻譯的，不可能是『不小心』複製了好幾頁。」巴黎政治學院政治學家索格爾（Nicolas Sauger）說，此論文缺乏原創性、研究不足，抄襲得太廣泛且不合理。

據悉，這篇論文是貝特爾在進入議會的同一年，於洛林大學（University of Lorraine）前身「南錫大學」（University of Nancy）為了取得公法與政治學學位所寫的畢業論文。

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