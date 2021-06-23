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燕大教授研究推翻相對論　引馬克思主義哲學「宣傳真理」

▲燕大教授李子豐稱其研究推翻愛因斯坦相對論。（圖／翻攝虹新聞）

▲燕大教授李子豐稱其研究推翻愛因斯坦相對論。（圖／翻攝虹新聞）

記者魏有德／綜合報導

燕大教授李子豐研究項目宣稱「推翻愛因斯坦相對論」，日前被推薦入選2021河北省科學技術獎，消息一出引起外界熱議。李子豐研究特色為，屬於堅持馬克思主義哲學的、顛覆性創新的、非共識的理論物理項目，「推翻誤導物理學界和人類認識世界基本方法的愛因斯坦相對論，為科學的健康發展掃清了一個巨大障礙。」

▲李子豐研究入選2021河北省科學技術獎。（圖／翻攝虹新聞）

▲李子豐研究入選2021河北省科學技術獎。（圖／翻攝虹新聞）

《澎湃新聞》報導，李子豐對愛因斯坦的相對論和美國阿波羅登月進行系統性研究，結論指出，愛因斯坦的相對論是錯誤的，美國阿波羅登月是騙局，引起輿論一片譁然。

李子豐認為，相對論沒有得到任何實際的驗證，「早在2008年發表的一篇物理論文中就提出了相關論據。」不過，中國科協學會服務中心於2009年時根據「李子豐對狹義相對論的建議信」做出回應，委婉地表達，「觀點尚待驗證。」 
李子豐受訪時表示，「國家號召顛覆性創新，所謂顛覆性創新就是顛覆台上的理論，才叫顛覆性創新，否則不叫顛覆性創新，我的理論研究認為現在的理論（愛因斯坦相對論）是錯誤的。」

這次李子豐的研究項目「堅持唯物主義時空質能觀發展牛頓物理學」再稱，已推翻愛因斯坦相對論。該項目日前也被推薦入選2021河北省科學技術獎。

李子豐研究名稱為，「堅持唯物主義時空質能觀發展牛頓物理學」，內容則強調哲學和物理學的最基礎問題，糾正物理學中的謬誤，探索解答古老問題。主要內容包括，哲學對物理學的指導作用，意識的來源，唯物主義時空質能觀，光的本性和傳播規律，狹義相對論的問題，運動物體觀測論等。

李子豐研究發現，意識是物質的一種高級有序組織形式；糾正和完善了物質命名方法；完善唯物主義時空質能觀；指出狹義相對論的錯誤以及狹義相對論不容易否定的原因；論證光的本性、光的傳播規律和超光速現象；建立了運動物體觀測論及用物體與微粒子的動量交換假說解釋了萬有引力定律等九個方面。

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