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「熟蛋返生」第二作者喊冤受害！　網曝真實身份...驚呆眾人

記者任以芳／綜合報導

河南鄭州一間職業培訓學校校長郭萍在《寫真地理》雜誌上發表「熟雞蛋返生孵小雞」的論文，引起大陸學界和官方重視，批評該論文簡直污辱民眾智商。綜合陸媒報導指出，熟蛋返生論文第二作者郭太安真實身份竟然是一名小學老師。更離譜的是，郭太安也承認，當初對方說是返生蛋，自己還是信了，現在回想起來實在很荒唐。

《上游新聞》報導指出，該論文作者郭萍日前公開成果，表示成功指導學生「運用超心理意識能量」讓熟雞蛋返生。媒體追查後發現，這項實驗涉及的孵化基地為園之原家庭農場，農場主人郭太安竟然是論文第二作者，還是當地一名小學老師。

▲▼ 「熟蛋返生」第二作者出面說明 。（圖／翻攝 YouTube熱點聚焦）

▲「熟蛋返生」第二作者出面說明 。（圖／翻攝 YouTube熱點聚焦）

該報導指出，論文第二作者郭太安立刻喊冤，「整個實驗過程我只參與了雞蛋的孵化，不知道被列為第二作者。」 自己和郭萍沒有任何親戚關係，當時只收了賣她雞蛋的錢，一點好處都沒拿到，還得配合警方調查。

至於，談到參與孵雞蛋事件經過？郭太安表示，「她（郭萍）通過我的親戚，說要用雞蛋做實驗。 我本著支持實驗的想法，就賣了一些雞蛋給她。 」

郭太安進一步回憶，2020年8月，郭萍拿給他8個蛋，表示裡面有7個是返生蛋，1個正常的雞蛋。 要求幫忙孵化。實驗結果出爐，正常雞蛋孵化成功，7個做了標記的返生雞蛋中孵化成功了1個。 「我還和她說，這孵化率太低了，還要進一步實驗。」

當媒體記者反問，「你信嗎？做這些事合適嗎？」郭太安回應，「當初我沒有多想，只負責孵化。 前面的過程我不知道。 我對論文的貢獻，就是描述孵化的過程。我還幫她在發佈會站台。 哪些人參加發佈會我不知道，也許是學生家長。」

▲▼ 「熟蛋返生」第二作者出面說明 。（圖／翻攝 YouTube熱點聚焦）

▲「熟蛋返生」第二作者是小學老師，承認自己竟然相信有返生蛋 。（圖／翻攝 YouTube熱點聚焦）

「你相信熟雞蛋會變成的生雞蛋」當記者再次反問？郭太安說，「原來想想可能是科學沒有發現的事，現在想想不太可能，煮熟了，就死了，怎麼能活過來？ 我是農村人，我老婆有個小雞場，養雞的事我知道。」

由於，郭太安本身還是小學老師，竟然親自參與這種奇葩實驗。不少網友驚呆，「國家教育出問題嗎？」、「這位老師是掉入異空間？」還有不少網友質疑，這位老師還能再繼續教導學生嗎？

據了解，郭萍接受採訪時表示，不但承認實驗是她的個人行為，文章所述全部屬實，現在已經孵化100多個了，她培養的學生們有特殊能力，還能隔空操縱手機拍照，但具體原因她也無法說清。目前這起奇葩案件，官方已經進入調查。

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