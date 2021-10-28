被王國材、林右昌隔空對嗆　北市搬基捷4長會議紀錄：柯文哲戳破國王新衣

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲近日為基隆捷運與基隆市長林右昌不斷隔空互嗆，柯文哲直批「基隆捷運沒有基隆」是騙局，而林右昌則反嗆「急什麼？那是我們基隆人的事情」，甚至搬出2020年4首長共識。台北市政府發言人陳智菡27日晚間直接拿出4首長共識的會議紀錄，強調從來沒有針對「八堵-基隆」路線變更做出決議、奢談共識。

台北市政府27日表示，關於目前基隆捷運規劃方向，台北市捷運局專業評估，有諸多程序仍有待完成，第一，依目前提出南港-八堵經費425億元（八堵到基隆尚不含在內），其中改深入市區方案，包括新增2車站，則僅增加3.4億元，若以王國材所言採高架型式布設，3.4億元如何支付用地與工程經費？交通部應負責任的提出估算依據資料。

▲柯文哲與林右昌為基隆捷運隔空交火多日。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

北市府指出，第二，目前改線走市區道路雖可服務較多旅次，如何取得用地將成為嚴峻課題，目前國內各軌道建設皆有類似困擾而延後期程的狀況，南鐵東移案殷鑑不遠，應審慎規劃評估。

北市府提及，第三，升級中運量系統，其系統特性為何？因中運量系統種類繁多，且多有專利權，依當初4首長會議只提及由LRT輕軌系統提升為具備自動列車運轉（ATO）捷運系統，此與台北捷運文湖線、環狀線採全自動無人駕駛系統不同，且差異很大，交通部不應含糊帶過。

北市府表示，八堵-基隆段目前看來短期內難以實現，應規劃良好轉乘設施，否則捷運站站停未省時、票價若較台鐵貴未省錢，不利捷運營運。

▲針對近日基隆捷運爭議，台北市政府發言人陳智菡27日直批，柯文哲戳破國王的新衣，才被王國材、林右昌群起圍毆。（資料圖／記者袁茵攝）

而陳智菡也於27日深夜在臉書發文，「為何從王國材到林右昌要群起圍毆柯文哲？答案很簡單，因為柯文哲戳破了國王的新衣。」因為基隆捷運，林右昌和王國材一下說柯文哲健忘，忘了去年10月會議的5點共識，一下指控柯文哲說謊、態度反覆，讓原本都要定案的基捷無法定案，「話講得那麼兇、那麼理直氣壯，其實柯文哲才是一直想辦法，促進基隆捷運儘速上軌的那個人。」

陳智菡提到，總統蔡英文2017年3月17日公開宣示，基隆輕軌已經有規劃且即將興建，但同一時間基隆-南港間運輸廊道，正在研議中的系統就有5個軌道計畫（台鐵捷運化、民生汐止線、基隆輕軌、北宜直鐵及高鐵延伸至宜蘭），柯文哲認為如此狹窄的廊帶上若要全部興建，一定會造成資源浪費，頻頻呼籲中央出面整合。

陳智菡說，於是交通部順應成立「北北基軌道路網政策溝通平台」，也才有了2020年的4長會議，而這場會議最重要的目的與結論，實為促進民生汐止線與基隆捷運的整合。

▲2020年10月「北北基軌道路網政策溝通平台」起始會議共識說明。（圖／記者黃軍瑋攝）

而陳智菡也貼出2020年10月13日的4首長共識，強調為了讓基捷發揮最大效益，柯文哲再提議，台北端的終點站應由原本規劃的南港展覽館站延伸到南港站，而高架改地下化的經費差額二分之一（30 億元）就由北市自行負擔，「當天的會議根本沒有具體討論最核心的八堵到基隆路線，會議紀錄寫得很清楚，此段路線待後續規畫討論。」

陳智菡指出，一年過去了，最近北市府突然收到交通部通知，基隆捷運擬調整計畫路線，推翻原本沿用台鐵路權要改行市區道路，並臨時召集相關單位，於10月22日舉行會議。會中北市對八堵到基隆路線變更問題沒有表示意見，因為細部計畫不明，且此段路軌都在新北及基隆境內，北市只針對交通部經費計算的錯誤，提請交通部核實計算。

陳智菡強調，第一，2020年4首長會議從來沒有針對「八堵-基隆」路線變更做出決議、奢談共識；第二，該路段要與台鐵脫鉤與台北無關；第三，接下來因為路線變更所可能導致的延宕，應由決策者承擔，那多方的決策者，並不包含台北。

針對林右昌說基捷是因為柯文哲的反覆才定不了案，陳智菡質疑，「路線都還沒確定要怎麼定案？可行性評估都還沒做要怎麼定案？都市計畫變更都還沒提定什麼案？」捷運跟社宅一樣，不是用說的、要用蓋的，不是站在那邊空想4年，就會自己從土裡長出來。

最後，陳智菡表示，真理會愈辯愈明，柯文哲不是阻礙基捷的石頭，他只是戳破了前瞻計畫第一砲原來是空包彈的那個人，只是不願意迎合這個虛偽的世道，附和自己也看到那件「不存在的新衣」如此而已。

▼北北基軌道路網政策溝通平台起始會議紀錄。（圖／翻攝自陳智菡臉書粉專）