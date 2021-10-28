與陳時中討論「北市疫苗採購計畫」　柯文哲：先等中央再決定28億預算

記者袁茵／台北報導

台北市政府已提出明年年度預算，其中28億元要拿來購買新冠肺炎第3劑加強劑疫苗，但至今仍未確定廠牌、數量，且指揮中心也提出明年會採購2000萬劑的莫德納當第三劑，該筆預算飽受外界質疑。台北市長柯文哲28日表示，近期將發函給衛福部，要看中央疫苗採購計畫為何，再來決定北市府的28億元預算怎麼處理。

柯文哲28日上午赴台北市議會針對新冠肺炎防疫與紓困政策專案報告，柯文哲提及，自己日前（10月25日）有赴衛福部疾管署與衛福部長陳時中見面，針對台北市有沒有要買第三劑疫苗的問題，北市府這幾天會直接發函給衛福部。





▲台北市長柯文哲前往議會進行施政報告。（圖／記者林敬旻攝，下同）

柯文哲表示，當時陳時中稱「會想辦法買到足夠的疫苗」，而他則回應「不要緊，我們發函給你，你正式回答（中央）疫苗採購計畫時程。」這樣北市府跟議會爭取28億元時，大家會比較好討論。

柯文哲認為，這筆28億元先放著，等到衛福部公函來之後，如果有詳細說明疫苗採購數量跟時程，再來決定北市的28億元預算要怎麼處理較有科學根據，「結論是這28億元預算我們已提出，北市府（疫苗）採購程序也準備好了，只要看中央疫苗的計畫是怎麼樣，再來決定（北市）28億元預算怎麼處理。」