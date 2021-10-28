記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日表示，疫苗涵蓋率很接近第一劑7成、第二劑3成，預計週五（28日）就能達成目標。不過，台大兒童醫院院長黃立民認為，第一劑7成、第二劑3成在科學上沒有意義，不論是面對Alpha還是Delta變異株，第二劑的涵蓋率至少都要達到8成、9成以上。

▲國內疫苗涵蓋率即將達到第一劑7成、第二劑3成的目標。（圖／記者呂佳賢攝）

第12輪疫苗接種即將進入第二階段，預約人數已經超過140萬人。陳時中27日說明國內最新疫苗接種情況，26日總計接種38.6萬劑，疫苗涵蓋率來到69.49％，第二劑涵蓋率也達29.6％，已經很接近第一劑7成、第二劑3成目標，應該28日就可以達成。

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而對於疫苗涵蓋率達7成，是否可以鬆綁邊境採用綠色通行證，根據《自由時報》報導，台大兒童醫院院長黃立民認為，第一劑7成、第二劑3成在行政方面代表疫苗政策推行順利，但在科學方面沒有什麼意義，因為如果要對抗Alpha變異株，兩劑至少要達到8成，Delta變異株更是要達到9成；也有專家認為，至少要達到兩劑涵蓋率破8成才能鬆綁邊境。

陳時中坦言，當然有做相關考量，涵蓋率代表自我保護能力，所以達到一定程度涵蓋率，當然對邊境管制可以相對有方法放鬆，不過放鬆要多高，看法都不同，會跟專家謹慎討論跟考慮。

▼專家認為要鬆綁邊境，疫苗兩劑涵蓋率至少要達到8成。（圖／ETtoday資料照）