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大陸今日本土感染23+11「涉及8省」　多地防控升級「景區關閉」

▲北京,藥局,藥店,昌平確診。（圖／CFP）

▲北京昌平區爆疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委28日通報，27日，新增本土病例23例，新增本土無症狀病例11例，遍及8省市。目前，大陸出現多點散發本土疫情，疫情風險和防控壓力持續增加，各地疫情防控措施再一次升級。多家景區暫時關閉、影劇院等文化場所限流，多場演唱會、音樂節再次宣布延期。

通報顯示，新增確診病例39例。其中新增本土病例23例，（甘肅8例，其中張掖市4例、蘭州市1例，蘭州新區1例，嘉峪關市2例；內蒙古7例，均在阿拉善盟；北京3例，均在昌平區；寧夏2例，均在銀川市；黑龍江1例，在黑河市；山東1例，在日照市；四川1例，在自貢市）；含2例由無症狀感染者轉為確診病例（北京1例，四川1例）。

境外輸入病例16例（浙江8例，河南3例，福建2例，北京1例，湖北1例，廣西1例），含8例由無症狀感染者轉為確診病例（均在浙江）；無新增死亡病例，無新增疑似病例。

新增無症狀感染者31例，其中境外輸入20例，本土11例（山東4例，均在日照市；黑龍江3例，均在黑河市；北京2例，均在昌平區；雲南2例，均在德宏傣族景頗族自治州）；當日轉為確診病例10例（境外輸入8例）；當日解除醫學觀察5例（均為境外輸入）；尚在醫學觀察的無症狀感染者408例（境外輸入366例）。

當日新增治癒出院病例23例，解除醫學觀察的密切接觸者966人，重症病例較前一日增加6例。

境外輸入現有確診病例378例（其中重症病例1例），現有疑似病例3例。累計確診病例9546例，累計治癒出院病例9168例，無死亡病例。

截至10月27日24時，現有確診病例659例（其中重症病例33例），累計治癒出院病例91643例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例96938例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者1240694人，尚在醫學觀察的密切接觸者39121人。

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