台南男子騙兒生病登門借錢　安平警火速逮捕詐欺犯嫌

▲33歲蔡姓男子因缺錢花用，涉嫌向店家誆騙兒子生病，欲借1500元買藥，台南市警四分局獲悉主動追查偵辦，將涉案蔡男傳喚到案，依詐欺罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名33歲蔡姓男子因缺錢花用，竟涉嫌向店家誆騙兒子生病，欲借1500元買藥，當店家表示想前往探視其兒子病況時，蔡男即轉身離去，店家懷疑蔡男行騙而在網路社群PO文提醒，台南市警四分局獲悉主動追查偵辦，將涉案蔡男傳喚到案，依詐欺罪嫌送辦。

台南市警四分局接獲友善社群反映，有民眾在臉書PO文，稱自己開設的店家，有名陌生男子騎乘機車前來，稱自己兒子因患有氣喘，希望店家能夠先借他1500元買藥，店家原先願意商借，並稱希望前去探望其兒子給予照護，沒想到男子一聽即轉身離去，店家認為可疑將這情形放上網路希望民眾注意了解，四分局知悉後認案情似乎有可疑之處，隨即前往了解。

案經員警聯繫店家了解過程並請其提供相關資料，認該名男子恐涉有詐欺未遂之嫌，經立即調閱路口及周遭監視器鏡頭影像畫面，並深入查訪分析研判，鎖定一可疑33歲蔡姓男子其騎乘之交通工具，隨即查處到案說明，據了解蔡姓男子過去有類似之犯罪習性，係利用一般民眾同情心，以謊稱其兒生病之詐欺手法欺騙民眾金錢，每次金額均為1-2000元，如民眾起疑或無法圓謊即立即離去，這次民眾雖無財損，但因仍涉及詐欺未遂之行為，全案仍依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

員警在偵辦過程中，多次告誡蔡姓男子切勿再持續該詐欺行為，以免造成民眾之困擾及損失，然蔡姓男子因身體患有病痛，暫時無法工作，警方協助引導循應正常救濟管道申請，並一直提醒勿再犯與告誡，否則將從重偵處。

四分局長甘炎民表示，第四分局相當重視網路社群事件，與各社群皆有良好互動及關懷，此案在網路社群中善意提醒民眾注意，但已在現實社區中造成一般人生活困擾，感受最為深刻，故肯定員警同仁在案件發生時，能發揮高度專業性，隨即偵處破案遏止犯罪。

甘分局長並此呼籲民眾遇有相似可疑事件，應立即報案聯繫當地派出所派員查處，以避免有心者持續犯案，另也建議民眾生活中遇有困難，因循正式社會管道救濟，勿利用他人善心來滿足自己所需，進而涉及刑責，第四分局將持續維護安平地方治安平穩，讓民衆安心。

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