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社會 社會焦點 保障人權

債務喬不攏！他高雄遭押走「一路打到台南」　警及時救人逮3煞

記者林悅／台南報導

台南市警四分局8月7日晚上9時許接獲民眾報案稱，他因債務糾紛遭對方強押上車後限制行動並毆打，他趁隙脫身報案，但對方堵在他住處門口，他恐懼報案請求救援，台南市警四分局警方據報循線馳抵現場，查獲36歲曾姓主嫌等3人，救出35歲程姓被害人脫困，全案偵訊後依妨害自由等罪嫌送辦。

▲台南市警四分局將押人毆人討債的曾姓男子，依強制罪嫌等移送法辧。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警四分局將押人毆人討債的曾姓男子，依強制罪嫌等移送法辧。（圖／記者林悅翻攝）

報案人35歲程姓男子向警方表示，8月7日在高雄市路竹區因投資糾紛（投資釣蝦場資金15萬元）遭嫌疑人36歲曾姓男子、23歲劉姓男子、23歲陳姓男子等人，駕駛自小客車將他押走，載至台南市安南區土城一帶某處小廟以球棒毆打手部、身體等處，之後程男以身上無攜帶手機，要返家拿手機聯絡處理糾紛事項為由，返回時趁隙脫身報案。

台南市警四分局警方調查，曾嫌與程姓被害人有債務關係，曾嫌才夥同劉嫌2人駕駛自小客車前往高雄程姓被害人親戚家，將被害人載上車毆打，再載往台南市安南區毆打談判，期間造成程男身體多處受傷，因債務問題無法解決致使曾嫌持續脅迫，而程男佯稱要回台南市安平區建平17街某大樓住處拿手機聯絡還債方式，在曾嫌等人則控制下上樓，被害人趁入屋之際反鎖屋門，立即報警求救。

台南市警四分局據報循線到程男住處時，發現該處樓梯口有曾嫌1人守在出入口，警方毃程男房門時，被害人表示警方先將嫌疑人等控制住他才敢開門，顯見程男仍處於曾嫌實力威脅控制之下，警方即將被害人程男載返育平所製作傷害及強制罪嫌筆錄，曾嫌則另帶返華平所依強制罪嫌等移送台南地檢署偵辧。另警於現場另通知劉嫌及陳嫌，於8月7日深夜10時陸續到案明說明，2嫌偵訊後依聚眾鬥毆及強制罪嫌函送法辧。

四分局長甘炎民指出，對違法犯嫌必當依法究辦，絕不容許暴力犯罪擾亂社會秩序，尤其是涉及押人討債行徑，影響治安風氣甚深，若涉及債務糾紛應回歸民事訴訟或調解機制，不應有暴力相加而迫使不當得利，不法分子切勿以身試法，警方將強力執法確保民眾生命身體財產安全。

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