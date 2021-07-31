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因應疫情降二級維安不調降　安平警加強臨檢稽查防疫緝毒不鬆懈

▲台南市四分局特別規劃3天實施專案臨檢稽勤務，查獲陳姓女子涉嫌持有海洛因8包、大麻1包、注射針筒1支及現金12萬元等，全案依毒品罪嫌法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市四分局特別規劃3天實施專案臨檢稽勤務，查獲陳姓女子涉嫌持有海洛因8包、大麻1包、注射針筒1支及現金12萬元等，全案依毒品罪嫌法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

目前全國新冠肺炎疫情趨緩，警戒標準已降為二級，但警方仍不敢大意，為避免疫情警戒降級後造成防疫破口，台南市四分局特別規劃7月27、28、29日3天實施專案勤務，30日0時許，查獲陳姓女子涉嫌持有海洛因8包、大麻1包、注射針筒1支及現金12萬元等，全案依毒品罪嫌法辦。

▲台南市四分局特別規劃3天實施專案臨檢稽勤務，查獲陳姓女子涉嫌持有海洛因8包、大麻1包、注射針筒1支及現金12萬元等，全案依毒品罪嫌法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警四分局針對轄內特種營業場所實施擴大臨檢與稽查核對「實聯制」等防疫措施有無落實外，更針對暑期青春專案加強轄區易藏毒處所清查，勤務由副分局長陳俊凱親自帶隊，率領行政組長田相遠、育平所長王高邦、華平所長施少迪與安平所長楊博超等單位主管，加強查緝轄內特殊場所防疫稽查，針對轄內易群聚處所各大舞廳、按摩館等八大行業處所進行專案臨檢，確認各行業處所是否有落實實名制，共計查獲四件違反實名制案件移送裁處，避免疫情再次擴大。

▲台南市四分局特別規劃3天實施專案臨檢稽勤務，查獲陳姓女子涉嫌持有海洛因8包、大麻1包、注射針筒1支及現金12萬元等，全案依毒品罪嫌法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中在30日0時許，於轄內大舞廳、養生館、汽車旅館等治安熱點進行防疫實名登記制專案稽查時，查獲陳姓女子涉嫌違反毒品危害防制條例，當場查扣毒品海洛因8包、大麻1包、注射針筒1支及現金12萬元等，全案遂依違反毒品危害防制條例罪嫌，將陳嫌帶返所移送法辦，並持續擴大溯源偵處，以淨化治安。

▲台南市四分局特別規劃3天實施專案臨檢稽勤務，查獲陳姓女子涉嫌持有海洛因8包、大麻1包、注射針筒1支及現金12萬元等，全案依毒品罪嫌法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局分局長甘炎民表示，因應疫情逐漸解封，民眾外出娛樂活動漸增，為避免防疫鬆懈導致疫情再次爆發，本次針對轄內特種營業場所實施擴大臨檢與核對「實聯制」落實情形，並逐一以M-Police查詢過濾有無未依規定居家檢疫或隔離對象，以期防堵疫情缺口，給民眾一個安全的消費空間。警察查緝毒品不因為防疫而減少查緝力道，四分局日後亦將持續全面清查、臨檢轄內大型酒店、PUB、KTV及易聚集滋事或施用毒品之汽車旅館等公眾出入場所實施臨檢，如有發現可疑情況請立即通報警方，維護安平地區良好治安狀況。

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