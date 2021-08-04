吸毒卻忘了戴好口罩　安平警取締查獲海洛因

▲台南市警四分局警備隊林仁群隊長與警員楊英舉2人，發現男子口罩半掩半露精神恍惚，經攔車盤查，起獲內有海洛因毒品及針筒的紙盒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局警備隊林仁群隊長與警員楊英舉2人，3日凌晨3時許在安平區建平七街發現1名男子騎乘機車，口罩半掩半露精神恍惚，林隊長察覺該男子行為怪異，隨即上前攔車盤查，該男子卻拒絕攔查，丟下機車徒步逃逸，並沿路丟棄身上攜帶之不明紙盒，警方起獲內有海洛因毒品及針筒，全案依毒品罪嫌送辦。

警方說，當時員警憑藉多年偵辦毒品經驗判斷，該紙盒內應該是裝有違禁物品，警方立即上前制止，犯嫌即承認盒內裝有毒品海洛因針筒2支，並坦承因為毒癮發作精神恍惚，盒內其中一支針筒才剛施打完畢而忘了戴好口罩，經帶返四分局初步檢驗針筒成分後，確認係一級毒品海洛因成分，全案依毒品罪嫌移送法辦。

四分局警備隊林仁群隊長，對於查緝毒品犯罪有多年的辦案經驗，任何毒品人口的異常舉動都難逃法眼，尤其是吸毒人口施用毒品後，可能產生的症狀更是暸若指掌，此次親自帶班為加強青春專案查緝毒品工作，深夜發覺可疑對象欲上前攔停時，犯嫌卻加速逃逸，隨即更作勢丟棄身上所攜物品等怪異舉動，案經立即攔阻制止詳加盤查，而進一步查獲毒品與針筒，偵辦毒品案件之判斷力，令其他員警同仁相當佩服驕傲。

四分局分局長甘炎民為鼓勵有功幹部與員警，馬上頒發「安平警好讚」破案茶來肯定員警線上主動出擊的表現，並代替市民與警察團隊表達對有功員警的感謝。

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