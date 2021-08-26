通緝犯沿屋頂跳民宅逃竄　警逮人也傻眼：很久沒遇到「6條通」

▲台南市警四分局針對轄內不良幫派聚合及重要治安處所臨檢查訪，查獲1人竟是「6條通」重犯，有效匡靖治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應疫情逐步解封，民眾外出活動逐漸熱絡，台南市警局長方仰寧要求所屬穩定地區治安狀況，市警四分局25日規劃針對轄內不良幫派聚合及重要治安處所臨檢查訪，由偵查隊長蔡志成帶班執行，查獲2名通緝犯，其中1人竟是「6條通」重犯，有效匡靖治安。

市警四分局長期挖掘轄區重點治安處所，針對不良聚合份子活動區域皆採大數據登記建檔，運用整合資訊加以分析研判，在近期解封之際，研判治安狀況恐有鬆動，四分局長甘炎民立即規劃針對不良聚合與藏匿處所，實施雷厲掃蕩勤務，規劃優勢警力臨檢查訪。

警方於25日深夜10時緊急集合線上所有警力，針對轄區不良聚合場所與旅店實施檢查，在第一個處所執行時，20歲余姓通緝犯在內見大批警力前來，深怕遭逮捕，隨即沿著屋頂跳往附近民宅逃竄，員警見狀隨即追捕，並通報警力在巷口攔查守望，最後在一民宅陽台處發現余嫌，將他控制逮捕，經查詢發現其他有6項詐欺通緝罪嫌，分被橋頭地檢、台南地檢、台中地檢、台北地檢、台北地院及彰化地院等處通緝，讓員警直呼很久沒遇到「六條通」的通緝犯了。

經了解余姓通緝犯居無定所，為躲避警方查緝，經常更換住所，足跡遍布全台，此次前來安平地區，雖僅停留數日即遭警方查獲，余嫌仍百思不解，在獲知警方早已掌握而認栽！

另安平警亦在25日下午2至4時巡邏勤務時，在國平路上查獲35歲陳姓通緝犯，亦涉及三項詐欺、毒品與妨害自由等台南、台中發佈通緝犯，對於該兩位嫌在通緝期間是否仍犯案，四分局將持續深入追查中。

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