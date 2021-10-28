王必勝防疫拆彈10個月不敵2天不倫戀風波　護理師曬照5年被起底

記者黃翊婷／綜合報導

醫福會執行長王必勝26日遭週刊爆料與小15歲的護理師外遇多年，他神隱2天才在臉書PO文道歉。有知情人士透露，該名護理師經常在IG秀名牌包、美食或度假照，自2016年9月起，有多次打卡時間、地點恰巧都與王必勝的出差行程相同；如今王必勝出面道歉，卻未正面回應不倫戀是否屬實，掀起網友正反意見熱議，這場風暴恐怕還要再延燒一段時間。

▲王必勝曾親赴萬大指揮所開會，全力防堵本土疫情。（資料照／記者林敬旻攝，下同）

回顧王必勝陷入的不倫戀風波，一開始是由《鏡週刊》在26日的報導中爆料，他與小15歲的護理師外遇多年，對方去年疑似生下一女，後來又被目擊一個月內9次開車前往女方住處探視，9月26日更是被拍到女方抱著女兒下樓搭車的畫面，3人一起前往公園遊玩，氣氛和樂宛如一家人。

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該名護理師外貌亮眼，以前經常在社交平台打卡分享出國旅遊的照片。不倫戀風暴傳開後，有知情人士挖出她PO照的時間和地點，自2016年9月起竟然有4次與王必勝的出差行程不謀而合，例如最近的一次是2018年12月王代表衛福部前往東京考察，她也有曬出相關照片；另外，王2018年間前往拉脫維亞出差，她同年4月則上傳一張穿著拉脫維亞文的熊玩偶照片，標註是禮物並附上一顆愛心的表情符號。

然而，事發第一天王必勝並未對外說明，僅在週刊求證時結巴回應「都是沒有的事」，過了1個小時又主動致電表示，和護理師是認識多年的同事，雙方偶爾會去吃飯、踏青，但女童是女方與前男友所生，並非他的孩子，而且他與太太感情很好，一切都是誤會。

▲王必勝2021年1月用3週的時間控制住部桃疫情，後來陸續解除3次疫情危機，因此有「防疫拆彈王」之稱。

這番話掀起網友們對於王必勝家庭的好奇，據了解，今年53歲的王必勝原本任職於台北榮總，2003年SARS爆發後轉調行政職，曾擔任衛福部金門醫院院長，並在2018年成為衛福部醫福會執行長，今年1月因為只花3週時間解決部桃群聚事件，而引起大眾關注；他的妻子則是台北榮總著名的神經醫學專家，除了能力強，顏值也很高，兩人在大學時期是班對，婚後育有2名女兒。

不過，有兩人的朋友跳出來聲稱，雖然王必勝會在臉書分享與女兒的互動照片或貼文，但夫妻倆的互動並不熱絡，私底下實際相處時也感受不到他們的親暱，所以很難斷定夫妻關係到底好不好。

事情爆發進入第二天（27日），各界議論紛紛，大家也很關心如果不倫戀屬實，是否要調整王必勝的職務。對此，指揮官陳時中表示，目前沒有任何要更動的計畫，指揮中心或醫福會都非常需要他。

▲先前環南市場爆發疫情，復市後王必勝曾與台北市副市長黃珊珊、衛福部長陳時中前往視察。

接著，王必勝在27日傍晚於臉書PO出一篇225字的道歉文，全文如下：

因為個人私領域事務處理不當，造成社會、工作團隊、家人及相關當事人的困擾，在此表達深深的歉意和自責。

而此事件之諸多誤會和個人錯誤，我已向家人說明清楚，並祈取得諒解。但基於保護當事人隱私，不便再對外多做說明，尚祈見諒。不過無論如何，身為公眾人物，實應更加慎行，個人定當深切檢討改正。

個人所負責的各項工作，目前仍依指揮中心及本部指示，積極推動進行，不受影響。

再次致歉！也謝謝這兩天很多人給予我的建議、教誨、支持和鼓勵，希望我仍能有機會在崗位上繼續貢獻心力。

▲對於王必勝225字的道歉文，網友們正反意見熱議。（資料照／記者李毓康攝）

部分網友看完整篇文章，發現王必勝並未正面回應不倫戀是否屬實，也沒有說明女童是否與他有關，於是紛紛提出質疑，「如果沒有，為何不義正嚴詞否認呢」、「承認錯誤不承認關係，是哪招」、「不敢驗DNA讓大家閉嘴就是有鬼」、「道歉不認錯，為了官位讓小孩沒有爸爸」、「有說和沒說一樣」。

但也有另一派網友認為，這件事是王必勝的私德問題，不應該因為這2天的風波就抹滅他抗疫10個月的成效，「我管他交幾個，防疫做好最重要」、「他不是政務官，不需讓社會大眾檢視他的私生活」、「所以？他防疫工作沒做好？管到人家私領域」、「我只看到防疫成效顯著」、「他沒要參選什麼，那是他個人行為，沒必要無限發大追著打吧」、「人家私生活管這麼多幹啥啊」。