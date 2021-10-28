王必勝爆不倫向4方道歉「保護當事人」　陳宗彥留18字網戰翻

記者陳俊宏／綜合報導

「抗疫救援王」醫福會執行長王必勝，遭週刊爆料陷入不倫戀風暴，事情延燒快2天，他在臉書發文道歉。而指揮中心副指揮官陳宗彥則留言，「感謝必勝在防疫工作上的全力協助與投入」，引發兩派網友戰翻。

王必勝表示，因為個人私領域事務處理不當，造成社會、工作團隊、家人及相關當事人的困擾，在此表達深深的歉意和自責；而此事件之諸多誤會和個人錯誤，「我已向家人說明清楚，並祈取得諒解。但基於保護當事人隱私，不便再對外多做說明，尚祈見諒。」

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▲▼獲封為「抗疫救援王」的王必勝，爆出不倫戀風波。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

王必勝說，不過無論如何，身為公眾人物，實應更加慎行，個人定當深切檢討改正；個人所負責的各項工作，目前仍依指揮中心及本部指示，積極推動進行，不受影響，再次致歉，「也謝謝這兩天很多人給予我的建議、教誨、支持和鼓勵，希望我仍能有機會在崗位上繼續貢獻心力。」

對此，陳宗彥在王必勝PO文底下留言，「感謝必勝在防疫工作上的全力協助與投入。」許多網友力挺王，「大將之才，不會失去戰場，一時挫折不會打敗您的」、「辛苦了，謝謝您的辛勞與付出，加油」、「挺下去！他們只想拔掉防疫大將、摧毀指揮中心」、「防疫工作盡心盡力，私領域民眾不在乎」、「真的不需要道歉，這是屬於私領域的事情。」

但也有另一派網友認為，「下台」、「您還是考慮請長官調離現職吧...不然防疫工作失焦在所難免」、「公眾人物+官員身分+已婚，一堆人在護航，真的是看顏色？」

王必勝被周刊爆料，指已婚的他與一名小15歲的林姓護理師外遇多年，對方疑似還替他生下一名女兒。王26日第一時間簡單回應，「孩子是護理師與前男友所生，自己與林女是很熟的同事」，嚴正否認婚外情。而指揮中心指揮官陳時中被媒體問到此事，也保留回應，「那是他私領域的事情，請他自己處理好。」

▼王必勝發文。（圖／翻攝王必勝臉書）



▼陳宗彥留言，「感謝必勝在防疫工作上的全力協助與投入」。（圖／翻攝王必勝臉書）

