王必勝爆不倫225字道歉「不提一件事」！網看怒洗版：DNA對決

▲衛福部醫福會執行長王必勝陷不倫風波。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

醫福會執行長王必勝今（26日）遭週刊爆料陷入不倫戀風暴，事情延燒到第2天，他也在臉書發文道歉，並表示會深切檢討改正。不過內文隻字未提小孩到底是誰的，讓許多網友再度怒轟，「敢不敢驗DNA直球對決？」、「承認錯誤不承認關係，是哪招？」引發熱議。

王必勝在疫情期間多次「拆彈」成功，因此聲名大噪，但近日卻被爆出和小15歲的護理師有不倫戀，對方疑似還替他生下一名女兒，王必勝神隱2天後，終於在臉書發文，表示「此事件之諸多誤會和個人錯誤，我已向家人說明清楚，並祈取得諒解。但基於保護當事人隱私，不便再對外多做說明，尚祈見諒。」文末也再次道歉，表示希望能繼續在崗位上貢獻心力。

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由於王必勝先前才出面否認，強調女方與自己是多年好友，女童是對方與前男友所生，與自己沒有關係，道歉文中也未提及小孩，讓不少網友紛紛質疑，「如果沒有，為何不義正嚴詞否認呢？」、「承認錯誤不承認關係，是那招」、「不敢驗DNA讓大家閉嘴就是有鬼」、「道歉不認錯，為了官位讓小孩沒有爸爸」、「有說和沒說一樣」。

不過也有網友認為，這是王必勝的私德問題，應具焦在他防疫有功，「我管他交幾個，防疫做好最重要」、「他不是政務官，不需讓社會大眾檢視他的私生活」、「所以？他防疫工作沒做好？管到人家私領域？」、「我只看到防疫成效顯著」、「他沒要參選什麼，那是他個人行為，沒必要無限發大追著打吧」、「人家私生活管這麼多幹啥啊」。

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