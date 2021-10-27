酸王必勝被貼「大老婆代表」！美女律師「小三案我也接」：不是為錢

▲李怡貞因暗諷王必勝，被指道德魔人，發文澄清。（圖／翻攝自Facebook／王必勝、女人大律師李怡貞）

實習記者林郁婷／綜合報導

律師李怡貞昨日在臉書暗諷「拆彈專家」王必勝的外遇事件，因此被人貼上政治標籤，還有網友認為她在蹭新聞。今日她再度發文表示，雖然一直被說是道德魔人、大老婆律師代表，但其實小三小王的案子也會接，更不是為了錢不擇手段，什麼事都不能只看表面。

李怡貞今日下午在臉書表示，很多人說，「這個律師道德魔人標準高」，但是真的誤會了，就像之前被掛上「大老婆律師代表」，因為總是在幫正宮發聲，「但其實我一直在澄清，我的當事人有外遇夫，有爬牆婆，有小三，也有小王…」

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隨後她也解釋，不是為了錢，什麼案子都接，「而是每個案件事實都不一樣，人非完人終有錯，願意與我坦承，並且誠心真意與對方解決爭議，為何我不用我的專業去幫忙呢」，很多時候，事情不像表面那麼單純。

李怡貞表示，「不乏有大老婆的朋友發現，小三的律師是我，發訊息鄙視或指摘說，對我感到失望」，不會受到很多影響，因為從來不覺得自己是大老婆的律師，「始終如一，其他人的期待我管不著」。

最後她也拿老公開玩笑，「之前我偷看他手機，給我改密碼；我追蹤他定位，給我關定位，頑強抵抗，但是後來也放棄抵抗，都願意與我共讀他的手機特定對話框了」，因此形容他求生慾很強烈，也希望所有大老婆加油。