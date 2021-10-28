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王必勝正宮仙氣照曝！超強背景、住豪宅　友揭真實互動

記者黃翊婷／綜合報導

衛福部醫福會執行長王必勝陷入不倫戀風暴，掀起各界正反意見熱議。據了解，王必勝與妻子都畢業於台北醫學大學醫學系，兩人是班對，在眾人眼中，他是顧家的好丈夫、好爸爸，妻子也是出了名的美女醫師，堪稱是人生勝利組的典範。

▲▼疾管署說明武漢肺炎疫情,醫福會執行長王必勝 。（圖／記者李毓康攝）

▲王必勝近日陷入不倫戀風波。（資料照／記者李毓康攝）

今年53歲的王必勝自台北醫學大學醫學系畢業後，任職於台北榮總，2003年SARS疫情爆發，他轉任行政職，成為北榮國際醫療中心及醫療品質管理中心主任，接著一路向上爬，曾擔任醫務企管部副主任、衛福部金門醫院院長，直到2018年接任衛福部醫福會執行長。

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王必勝在2021年1月的部桃群聚事件中獲得大眾關注，並被封為「防疫拆彈王」，沒想到本月26日被週刊爆料外遇小15歲的護理師，也連帶讓外界對於他的家庭感到好奇。

王必勝妻子是著名的神經醫學專家。（圖／翻攝自台北榮總網站）

▲王必勝的妻子也是著名的美女醫師。（圖／翻攝自台北榮總網站）

據了解，王必勝的妻子也畢業於台北醫學大學醫學系，兩人在大學期間是班對，後來結婚並育有兩名女兒，在外人看來，家庭生活美滿；而在事業方面，王妻於台北榮總擔任主任，是著名的神經醫學專家，曾多次接受採訪，專業能力強大，加上氣質超群、顏值高，也是出了名的美女醫師。

王必勝過去經常在臉書曬出與女兒們的互動及合照，每天早上也會親自開車送她們去上課，但他很少公開提及妻子。不倫戀風波傳開後，有自稱為王必勝友人的知情人士透露，王現在住的豪宅登記在妻子名下，兩人在網路上的互動並不熱絡，實際相處時也感受不到親暱感，所以很難斷定夫妻倆的感情到底好不好。

▲▼王必勝「三度出任」前進指揮官。（圖／取自王必勝臉書）

▲王必勝自2021年1月部桃事件後，又陸續擋住4波本土疫情。（圖／取自王必勝臉書）

而王必勝在27日傍晚終於出面回應此事，他開頭便向社會、家人和相關當事人道歉，全文如下：

因為個人私領域事務處理不當，造成社會、工作團隊、家人及相關當事人的困擾，在此表達深深的歉意和自責。
而此事件之諸多誤會和個人錯誤，我已向家人說明清楚，並祈取得諒解。但基於保護當事人隱私，不便再對外多做說明，尚祈見諒。不過無論如何，身為公眾人物，實應更加慎行，個人定當深切檢討改正。
個人所負責的各項工作，目前仍依指揮中心及本部指示，積極推動進行，不受影響。
再次致歉！也謝謝這兩天很多人給予我的建議、教誨、支持和鼓勵，希望我仍能有機會在崗位上繼續貢獻心力。

不過，這225字的道歉文公開後，網友們的討論仍分為兩派，一派依舊不買帳，質疑王必勝避重就輕，根本沒有說到重點，「承認錯誤不承認關係，是哪招」、「有說和沒說一樣」；但另一派網友覺得，這是王必勝的私事，不該因此抹滅他在防疫上的努力，「他不是政務官，不需讓社會大眾檢視他的私生活」、「他沒要參選什麼，那是他個人行為，沒必要無限發大追著打吧」。

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