北市調薪托育人員4500元　黃珊珊曬兒照宣傳：他們是爸媽的神隊友

▲黃珊珊27日罕見地在臉書曬與兒子的合照。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

記者蘇晏男／台北報導

教育部今年調漲非營利幼兒園薪資5千元，造成公辦民營托育中心人才外流。台北市府日前拍板，編列千萬預算，除提升托育人員薪資約4500元外，還對資深人員按年資計算每約加薪1千至3千元。對此，台北市副市長黃珊珊27日在臉書宣傳此事，且罕見地曬與兒子的合照，以母親身分表示，托育人員是爸媽們的神隊友，因此如何創造好的工作環境、薪資待遇等，都是北市在思考的問題。

黃珊珊27日晚間以「同理照護小孩的壓力 台北托育人員加薪全國最高」為題在臉書發文，並附上一張與兒子的合照。她表示，兒子今年已經上大學了，可以自己照顧自己，不過，當媽媽的還是常常擔心他有沒有吃飽穿暖。「回想他小的時候，我工作很忙、早出晚歸，幾乎沒有時間陪他，我們兩個就像室友一樣沒有交集，後來因為生了一場病，我才真的發現孩子長大了，會照顧媽媽了」。

黃珊珊說，小孩轉眼就長大，身為一位母親，更能感受照顧小孩的壓力，為了讓更多新手爸媽安心生養、放心工作，台北市廣設公辦民營的托嬰中心，現在已經有78處完成，另外還有30處已經爭取到場地，未來希望能增加到108個點。台北市的雙薪家庭很多，托育人員也都是爸媽們最好的神隊友，因此，如何創造好的工作環境、薪資待遇等等，都是我們在思考的問題。

接著，黃珊珊指出，台北市將從11月開始將改善托育人員的薪資待遇，期待可以留住更多優秀的人力，也能降低照顧比，同時稀釋托育人員現場的照顧壓力，我們從三個面向著手：

第一、提升托育人員薪資：托育相關科系畢業的大學生薪水投保薪資3萬300元提高到3萬4800元，大專畢業也可以提高至3萬3300元，大約增加4500元。

第二、專業人員久任津貼補助：穩定嬰幼兒的依附關係，是優質照顧品質的關鍵，除了保障新進人員起薪增加，留任的資深人員，將依照年資計算每月加薪1千元至3千元。

第三、照顧比1比4優化獎助計畫：現行托嬰中心照顧比為1比5，托育人員照顧壓力高，導致人員流動率也高、照顧品質無法提升，身為一位母親，能夠理解照顧0到2歲小小孩的心理及身理壓力，為了降低第一線的照顧負擔，我們鼓勵托嬰中心增聘托育人員，將配合推動在衛福部的今年7月31日發布的降低照顧比1比4獎勵機制，願意執行的機構，本市會再提供加碼補足人事費達到本市水平。

黃珊珊表示，要真正落實我們的孩子我們一起養，必須先提升托育勞動條件，台北市身為首善之都，相對其他縣市有更多資源能夠率先推動，身為媽媽，自己知道托育人員是勞動密集的工作，托嬰中心工作環境及勞動條件的提升都應該是大家共同正視解決的問題，為了減輕托育人員們的照顧壓力、讓優質托育人才投入並久任，中央還沒做的，台北市政府先來做。

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