北漂男問「台北這6年有何改變」？網狂推這2點：全台最棒

▲北漂男認為台北6年來沒啥改變。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者丁玟華／綜合報導

台北這些年來有什麼改變嗎？一名男子表示，他北漂台北多年，發現目前最高大樓還是台北101，房價仍居高不下，好像跟記憶中差不多，他將詢問網友這6年來台北有何改變嗎？，沒想到大多數網友對變化相當有感，認為台北這幾年人行道變多、變寬，且都有規劃無障礙空間設計，另外自行車車道也讓一票人大讚。

一名網友在PTT八卦板以「這六年來 台北有什麼改變嗎？」為題發文，表示北漂到台北生活已有6年時間，第一高樓還是台北101，房價一樣貴得讓人買不起，休假就只想往外縣市跑，這6年來的台北，好像只有一個忠孝橋引道拆除了而已，其他好像都跟以前的記憶差不多，讓他不禁疑惑「這六年來台北有什麼改變？有沒有八卦？」

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▲多數網友認為台北變化很大。（圖／翻攝自PTT八卦版）

貼文一出，立即掀起網友熱議，多數人認為變化很大，其中最有感的是，人行道變寬、自行車車道規劃良好，「不知道有什麼明顯改變，但人行道拓寬和Youbike全台最好騎」、「人行道變多了」、「騎樓很多不給停機車了，人行道好走很多」、「人行道的無障礙空間都做好了，推嬰兒超有感」、「人行道變多了，Youbike2.0很不錯」、「巷弄內的人行空間好很多，腳踏車道規劃大概是全國最好」。

也有網友點出其他改變，「路變平、路燈亮及水溝通，我是台北人很有感」、「巨蛋從說要拆居然現在快蓋好了」、「光北車和北門一帶，差超多」、「菜市場變超乾淨啊」、「各地公宅，還有減債」、「路平、燈亮、 水溝通，台北人很有感」、「以前內湖南港的成功橋上下班天天塞車，拓寬之後上下班不塞車很有感。」