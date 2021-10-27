吳釗燮出訪捷克：台灣一直加強「防衛能力」　軟弱只會招致侵略

▲外交部長吳釗燮出訪歐洲，與捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）合照。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

外交部長吳釗燮出訪歐洲，結束第一站的斯洛伐克之後，再前往第二站的捷克，與參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）會面，並且發表演說。《路透社》也報導吳釗燮在捷克的談話提到，台灣一直加強防衛能力與決心，因為軟弱只會招致侵略。

根據《路透社》報導，中國從未嘗試放棄以武力確保讓台灣加入統一，吳釗燮對此指出，「有幾件事，我們一直在做，並且正在一次又一次地嘗試，首先是一直加強防衛的能力，因為我們認為，軟弱只會招致侵略，因此我們希望有能力與決心保衛自己」。

▲吳釗燮強調，持續強化防衛與增加台灣的國際友人，是最重要的兩件事。（圖／路透）



吳釗燮接著說，「第二件事情，是希望在國際之間增加朋友，讓台灣不孤單」。北京的立場認為，台灣是中國的一部分，無權被承認為是一個國家，全世界只有15個國家承認台灣，其中多數都是很小的國家。

吳釗燮表示，儘管台灣的國防部不尋求與北京進行任何「軍備競賽」，但是台灣也不會屈服於壓力之下。

吳釗燮說，「但面對中國共產黨對我們國家安全的威脅，我們將盡最大努力捍衛我們國家的主權，絕不屈服於脅迫」

▲吳釗燮應韋德齊的邀請，接受捷克人的致敬。（圖／路透）



吳釗燮此行應韋德齊的邀請，抵達捷克首都布拉格進行訪問，致敬台灣在新冠肺炎大流行期間，給予捷克人提供的幫助，同時北約和歐盟正進一步開放與台北當局的合作。

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