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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳以信「吳釗燮缺席委員會就杯葛」　涉外人士：像岳飛12道金牌

▲▼立法院外交政委員會 外交部長吳釗燮答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮正在訪問斯洛伐克、捷克等國，請假缺席立法院外交及國防委員會，而國民黨立委陳以信則批評，只要一天不出席，就杯葛外交預算。對此，涉外人士說，這是前方拚外交，後方斷糧威脅的老狗把戲，且形容這猶如過去召回岳飛的12道金牌。

由於吳釗燮正在訪問斯洛伐克、捷克，因次請假出席立法院外交及國防委員會，但這讓身為召委的國民黨立委陳以信相當不滿，認為他出席率低，根本是藐視國會，揚言只要他一天不出席，就杯葛外交部預算審查。

對此，涉外人士表示，吳釗燮的歐洲訪問，幾乎是國際所有主流媒體的焦點之一，特別在歐洲議會不久前才通過強化台歐合作的決議，台灣的外交部長此行就被認為對於逐漸緊密的台歐關係具有重大意義。

該人士說，國民黨立委又在搞「前線拚外交，後方斷糧要脅」的老狗把戲，而且在北京正以各種手法打擊台歐關係的此刻，國民黨立委這樣的行為，真的讓人既遺憾又憤怒。

對於今年初立法院審預算時，國民黨的立委也提案凍結、刪除政府的外交預算，涉外人士列舉，陳以信委員用「鑑於台美互動似漸無阻礙」為由，提案刪減「台美事務委員會」的業務費用，現在又再次以杯葛外交部預算要脅人在歐洲訪問的吳釗燮，這跟「以十二道金牌召回岳飛」的有何不同？

對此，綠營國會資深幕僚表示，陳以信過去長期是立法院的資深助理，如今成為立法院外交國防委員會的召委，多年的國會經驗，應該能讓他在問政上能與一般的國民黨委員不同，但很遺憾，他似乎只剩凍結或刪預算，威脅行政部門這一招。

此外，民進黨立委趙天麟受訪時也表示，過去的舊東歐國家，現在很重視台灣、協助台灣，歐盟跟歐洲議會也剛通過挺台決議，讓我們的外交部長可以前去訪問，這是劃時代的里程碑，立法院支持跟祝福都來不及了，怎麼可以是「攔路虎」，還在那邊揚言要做預算杯葛？

趙天麟說，陳以信是國民黨外委會的召委，他代表的不僅僅是他個人，更是國民黨、黨團，以及國民黨主席朱立倫的立場，吳釗燮的出訪是國際矚目的，是國際大事，難道國民黨要繼續跟國際民主陣線唱反調，繼續順著北京？

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