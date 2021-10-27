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PTT力挺吳釗燮「歐洲拚外交」　怒轟國民黨杯葛預算：像秦檜主降

▲▼外交部長吳釗燮出訪歐洲，與捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）合照。（圖／路透）

▲外交部長吳釗燮出訪歐洲，與捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）合照。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

外交部長吳釗燮正在訪問斯洛伐克、捷克等國，請假缺席立法院外交及國防委員會，國民黨立委陳以信，遭到國民黨立委陳以信批評，只要一天不出席，就杯葛外交預算。PTT鄉民對此怒轟國民黨的作為，就像主降派的秦檜一樣。

吳釗燮近日出訪歐洲，正式拜訪捷克、斯洛伐克、波蘭、和位於布魯塞爾的歐盟總部，並在布魯塞爾以視訊於羅馬舉辦的IPAC (Inter-Parliamentary Alliance on China)國會議員聯盟發表演說。

不過，吳釗燮出訪的動作，引起中共與國民黨的不滿，中國方面怒嗆吳釗燮「四處竄訪」，破壞中國與建交國的關係；而在國民黨方面，其立院黨團外委會召委陳以信，要求吳釗燮出席委員會，否則杯葛外交預算。

有涉外人士形容，吳釗燮有如當代的岳飛，被12道金牌召回，陳以信過去用「鑑於台美互動似漸無阻礙」為由，提案刪減「台美事務委員會」的業務費用，現在又再次以杯葛外交部預算要脅人。

▲▼ 陳以信。（圖／翻攝自陳以信臉書）

▲國民黨立委陳以信認為，吳釗燮出席外委會頻率太低。（圖／翻攝自陳以信臉書）

不過陳以信則認為，吳釗燮親自出席外委會報告的頻率非常低，應該出席24次，總共只來12次，缺席達二分之一，這次吳釗燮又不來，還是次長代行請假，真是藐視國會。

PTT鄉民對於陳以信刪預算的新聞回應表示，「秦檜主降，跟KMT一樣」、「拿出席率卡歐洲行當台灣人眼瞎喔」、「國民黨不倒 台灣不會好」、「kmt跟中共意見英雄所見略同」、「（部長）出訪歐洲，次長代理（出席立法院）有什麼好罵的」、「現在有規定審預算一定要部長在？不能有代理的人參加就好？」、「說真的外交部長出國的確是比去國會重要，預算這種事一定要部長來講? 也不是他編的吧」

但也有網友認為，「民進黨亂搞也沒人可以制裁他了」、「塔綠班想去歐洲吃香喝辣啊，爽的咧」、「外交部長好爽，沒什麼邦交國一直出國旅遊」、「這麼愛出訪就別當部長啊，常駐歐洲更好」。

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