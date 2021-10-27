國、共齊聲不滿外長訪歐　涉外人士：吳釗燮如岳飛被12金牌召回

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮近日出訪歐洲，但引起中國不滿，怒嗆「四處竄訪」破壞中國與建交國關係；而國民黨立委陳以信則要求吳釗燮出席委員會，否則杯葛外交預算。對於國共兩黨齊聲不滿，涉外人士說，這是「前線拚外交，後方斷糧要脅」的老狗把戲，吳釗燮宛如當代岳飛，遭12道金牌召回。

吳釗燮近日出訪歐洲，正式拜訪捷克、斯洛伐克、波蘭、和位於布魯塞爾的歐盟總部，並在布魯塞爾以視訊於羅馬舉辦的IPAC (Inter-Parliamentary Alliance on China)國會議員聯盟發表演說。

不過，吳釗燮出訪的動作，引起中共與國民黨的不滿，中國方面怒嗆吳釗燮「四處竄訪」，破壞中國與建交國的關係；而在國民黨方面，其立院黨團外委會召委陳以信，要求吳釗燮出席委員會，否則杯葛外交預算。

對此，民進黨立委王定宇在臉書放上中共、國民黨不滿吳釗燮出訪歐洲的新聞指出，你看共產黨與國民黨的憤怒和不滿，身為台灣人看出什麼了嗎？

另外，民進黨立委趙天麟則表示，過去的舊東歐國家，現在很重視台灣、協助台灣，歐盟跟歐洲議會也剛通過挺台決議，讓我們的外交部長可以前去訪問，這是劃時代的里程碑，立法院支持跟祝福都來不及了，怎麼可以是「攔路虎」，還在那邊揚言要做預算杯葛？

趙天麟說，陳以信是國民黨外委會的召委，他代表的不僅僅是他個人，更是國民黨、黨團，以及國民黨主席朱立倫的立場，吳釗燮的出訪是國際矚目的，是國際大事，難道國民黨要繼續跟國際民主陣線唱反調，繼續順著北京？

涉外人士則說，國民黨立委又在搞「前線拚外交，後方斷糧要脅」的老狗把戲，而且在北京正以各種手法打擊台歐關係的此刻，國民黨立委這樣的行為，真的讓人既遺憾又憤怒。

該人士形容，吳釗燮有如當代的岳飛，被12道金牌召回，陳以信過去用「鑑於台美互動似漸無阻礙」為由，提案刪減「台美事務委員會」的業務費用，現在又再次以杯葛外交部預算要脅人。

▼外交部長吳釗燮向立法院外交及國防委員會請假，國民黨立委陳以信揚言杯葛外交部預算。（圖／取自陳以信臉書）

