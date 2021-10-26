吳釗燮訪捷克、斯洛伐克　陸外交部：挾洋自重搞台獨死路一條

▲台外長吳釗燮出訪捷克、斯洛伐克。（圖／記者屠惠剛攝）

記者魏有德／綜合報導

吳釗燮歐洲訪問行程將拜訪捷克及斯洛伐克兩國，據布拉格廣播電台（Radio Prague International）昨（25）日報導，吳釗燮在捷克會與布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）和捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）會面。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，我們正告台灣當局，企圖挾洋自重搞台獨，注定是死路一條。

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

趙立堅指出，吳釗燮是典型的台獨分裂分子，「他四處竄訪的真實目的，是鼓吹台獨分裂主張，製造一中一台假象，離間破壞中國同建交國關係。中方對有關國家縱容台獨分裂分子表示堅決反對，要求有關國家恪守一個中國原則，不為台獨分裂活動提供平台。」

趙立堅強調，我們也正告台灣當局，企圖挾洋自重搞台獨，注定是死路一條，「中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何台獨圖謀。」

據了解，吳釗燮應斯洛伐克智庫「全球安全論壇」邀請，將在當地時間26日的「台灣論壇」上發表專題演說，隨後前往捷克訪問並出席研討會。捷克參議院外交、國防和安全委員會13日曾通過決議，歡迎吳釗燮在捷克的相關訪問行程。