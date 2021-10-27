雇4看護+移工剁雞肉...桃市府突擊稽查　雇主恐面臨百萬罰款

▲桃園市政府勞動局近日接獲檢舉指稱，桃園區某傳統市場有數名外籍移工疑似非法處理雞肉攤工作，會同桃園警方到場後當場查獲印尼籍看護工違法剁雞肉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市府勞動局與桃園警分局近日接獲通報指稱，桃園區某傳統市場某雞肉攤有數名外籍移工處理雞肉等貨品，疑似違法工作遭檢舉，因此組成聯合聯合稽查小組前往查勘，當場查獲1名印尼籍看護工與3名越南籍移工正在剁雞肉等工作，張姓雇主已違反就業服務法；勞動局指出，若查證屬實，雇主恐面臨百萬元以上鉅額罰鍰。

桃園警方指出，桃園警分局防治組接獲市府勞動局通報，有民眾檢舉指稱位於桃園區某傳統市場內雞肉攤位有數名外籍移工處理雞肉貨品，雇主疑似違法雇用移工違法工作，因此組成聯合稽查小組到場勘查。

▲桃園市政府勞動局與警方組成聯合稽查小組，在桃園區某傳統市場查獲4名名外籍移工非法處理雞肉攤工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

勞動局與警方到場後，發現該雞肉攤有4名移工，包括1名印尼籍女看護工與3名越南籍男姓移工正在攤位剁雞肉與處理雞肉等貨品工作，經查，31歲的張姓雇主將家中照顧長輩看護工違法移作雞肉攤幫忙剁雞肉；3名越南籍移工則是有正職工作，當天則是另外受雇於張姓雇主幫忙剁雞肉等工作。

勞動局人員表示，張姓雇主已有違反就業服務法之虞，已通知張姓雇主到場說明，當場除了對4名移工製作陳述書外，後續若查證張姓雇主如確有違法，恐將面臨最重將近百萬元鉅額罰鍰；另外根據就服法規定，3名越南移工適用於第57條第1款，若查證屬實可開罰每人15萬至75萬元不等罰鍰，印尼籍看護工則適用第57條第3款，可開罰3萬到15萬元等。

桃園警方呼籲，民眾勿隨意聘僱外籍人士從事工作，並落實查證外籍人士身分與是否依法申請工作許可，以免被查獲後觸法需面臨鉅額罰鍰而悔不當初。

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