　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

誆賣「泰達幣」刺死買家搶278萬　2少年父母連帶要賠526萬

▲▼刀子,謀殺,兇殺,暴力。（圖／pixabay）

▲莊姓男子去年夥同林姓和吳姓少年，佯稱要賣泰達幣，實際上卻對前來交易的張男打劫後痛下殺手。（圖／pixabay）

記者林冠吟／台中報導

台中一名莊姓男子（通緝在逃）去年1月，夥同林姓和吳姓2名未成年少年，對張姓男子佯稱要賣10萬顆「泰達幣」，誘騙張男出面交易，再由2名少年持刀殺害張男，劫走其身上攜帶的278萬元，最後將張男棄置在中彰快速道路的路肩上。台中地院審理後，刑事部分將2名少年依強盜殺人罪，判刑15年；民事部分，2名少年與其法定代理人，則須賠償張男家屬562萬餘元。

莊姓男子去年1月夥同林姓和吳姓少年，對張姓買家佯稱要出售10萬顆「泰達幣」，由莊男出面和張男接洽，2人約好在去年1月14日晚間進行交易。毫不知情的張男帶著278萬元的現金，搭上林姓少年所駕駛的轎車，準備和林姓少年交易「泰達幣」，但張男發現莊男並未依約支付，怒打開車門準備下車，卻被林姓少年拉回車內，猛刺好幾刀，2人扭打成一團，而坐在後座的吳姓少年見狀，立刻持長刀朝張男的左胸用力刺入，造成張男肺部塌陷、呼吸窘迫，失去抗拒能力。

2名少年見張男已無反抗能力後，搶走張男身上278萬元的現金，再由吳姓少年開車上台74線中彰快速道路，讓林姓少年將傷重的張男推出車外，棄置在路肩，2人繼續往南逃逸，而後方的駕駛正好目睹一切，緊急報警處理，並將張男送醫搶救，但張男最後仍因出血性休克及呼吸衰竭，傷重不治。

警方獲報後循線逮到2名少年，將2人依法送辦。刑事部分，台中地院審理後，依共同犯強盜殺人罪，各判2人有期徒刑15年；民事部分，張姓買家的父親對2名少年求償626萬餘元，含精神撫慰金300萬元。

庭審時，林姓少年的父母向法官求情，指出對於兒子做錯事感到相當抱歉，也願意負責，惟賠償金額過高，無力支付；吳姓少年的父親雖未出庭，但仍以書狀指出，對於兒子的犯行感到相當抱歉，也願意賠償，但家境不好，希望能夠降低賠償金額。

台中地院審理後指出，張男頭皮受有5處傷口，胸部有2處，最嚴重一處為吳男持長刀自其左側胸後刺入，深度長達15公分，貫穿肺葉和主動脈，顯見吳姓少年力道之猛，有致張男於死之意，而2人對張男造成傷害後，未將其送醫，反而將張男棄置在快速道路的路肩上，導致張男最後傷重不治，屬其等共同決意範圍，審酌雙方家庭的經濟能力，判林姓和吳姓少年及其法定代理人，須賠償張男父親562萬餘元。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】

不斷更新／Delta病毒侵門踏戶　全國各級學校停課標準一次看

父母敬神明她淪性奴2年　裸身祭改性侵拍裸照！3少女受害30次

開學第3天就爆確診！北科附工廣播曝：沒做PCR通通不准離校

►毛孩散步好紓壓！3個小提醒超重要

ET快訊
快訊／五倍券官網9/22上線　記好「這網址」預約
29歲「打AZ沒發燒」以為穩了　過來人：24hrs開始搖滾
獨／澎恰恰狂發簡訊借錢「2萬都好」　親友嘆：又來了
快訊／澎恰恰傳出失聯　臉書說話了
放颱風假機率激增！璨樹「路線驚悚」可能登陸
快訊／加碼8種優惠券　「藝Fun券、動滋券」用法一次看
快訊／五倍券適用範圍出爐　這些項目不能用！
快訊／五倍券10月8日上路！　數位、實體登記方法一次看
快訊／五倍券樣張曝光！　10張、3種面額最大1000元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

無業男「騎驢找馬」狂偷12輛單車！市值1萬被他1千元賤賣

停紅燈也要上課！「嗶嗶哥」敬業身影曝　鄉親讚：最好的人民保母

曾因拒戴罩「暴打超商店員」！基隆男再狂砸路邊3車…原因曝光

未開工先噴20萬！越男不懂中文...提早離開檢疫處2個半小時慘了

賊性不改！才搶銀樓被關2個月　又與友人半夜偷電纜被逮

誆賣「泰達幣」刺死買家搶278萬　2少年父母連帶要賠526萬

追逐畫面曝！男不甘心被分手「埋伏搶手機」　女拿折疊刀劃傷他

汐止怪阿姨騷擾下課學童罵家長 　嗆警「蔡英文住我樓上」

台中向上路又車禍！上坡路段轎車猛撞分隔島路樹　駕駛手腳擦傷

殺人未遂通緝犯逃南部狂躲15年　栽在「沒繫安全帶」狼狽落網

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

無尊爆熱戀阿喜！帶媽媽見過她　「摸臉摸大腿」親密互動全被拍

白車國道上「打燈3次後切車道」　駕駛急閃避！車內女兒驚嚇尖叫

恐怖畫面曝！陸陝西暴雨傳災情　5樓民宅瞬間倒塌「3秒鐘化塵土」

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

璨樹「爆炸性發展」路徑肥恐穿台 暴風侵襲率破50%...估明晚海警！

無業男「騎驢找馬」狂偷12輛單車！市值1萬被他1千元賤賣

停紅燈也要上課！「嗶嗶哥」敬業身影曝　鄉親讚：最好的人民保母

曾因拒戴罩「暴打超商店員」！基隆男再狂砸路邊3車…原因曝光

未開工先噴20萬！越男不懂中文...提早離開檢疫處2個半小時慘了

賊性不改！才搶銀樓被關2個月　又與友人半夜偷電纜被逮

誆賣「泰達幣」刺死買家搶278萬　2少年父母連帶要賠526萬

追逐畫面曝！男不甘心被分手「埋伏搶手機」　女拿折疊刀劃傷他

汐止怪阿姨騷擾下課學童罵家長 　嗆警「蔡英文住我樓上」

台中向上路又車禍！上坡路段轎車猛撞分隔島路樹　駕駛手腳擦傷

殺人未遂通緝犯逃南部狂躲15年　栽在「沒繫安全帶」狼狽落網

快訊／新竹縣市合併　蘇貞昌首表態：斟酌相關法制

極「纖」拿鐵變身小點心　有飽足感又低熱量

趙少康大讚蔣介石「反共巨人」　建議中正紀念堂改名反共公園

入校BNT殘劑得「送回醫院」　王欣儀批荒謬：應讓校園志工接種

打完AZ揭「全身最痛部位」嚇到！　宜蘭最速男崩潰：像倒車回來撞

房客退租留「恐怖大禮」！他一開門驚見「19狼蛛+1球蟒」嚇破膽

快訊／蘇貞昌：我打第二劑疫苗時　「代表台灣疫苗很夠了」

學霸正妹成女魔頭身背7命　勞榮枝一審判死當庭痛哭「再提上訴」

陸女星「連續3部戲踩雷」衰爆！　合作吳亦凡、張鈞甯恐全遭禁播

再一間銀行加碼五倍券　聯邦銀今喊六倍券！

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

社會熱門新聞

她找高評價舒壓　竟遇色情按摩師

情侶爆口角　她掏折疊刀砍殺男友

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

即／內湖男「戴口罩」猝死車內　破窗發現明顯死亡

色警「2次邂逅」女騎士戀愛了！偷查車牌加臉書下場慘

桃園女收包裹被騙！控物流沒把關遭嗆

板橋社區住戶拒測PCR　警硬起來強制篩檢

鄧佳華認「親子台姐姐難追」！連千毅搖頭

男大生遭醉漢持刀恐嚇　多達50字的姓名反成焦點

外送員約愛援交妹　做到一半假冒警察殺價

網友出征條子鴿粉絲頁　他緊急關閉留言

麻吉被砍命危！他攜衝鋒槍復仇　仇家住處成蜂窩

她駕車夜停武嶺狂睡　2遊客見一跡象緊急搶命

變換車道方向燈沒閃5下就開罰？錯誤訊息

更多熱門

相關新聞

16歲少年遭8人圍毆！反殺一人被判10年

16歲少年遭8人圍毆！反殺一人被判10年

江西省吉安市16歲的吳姓男子遭到8人圍毆，情急之下持刀反擊，導致1人死亡、2人受傷。當地法院一審判決，吳男犯下故意傷害罪、聚眾鬥毆罪等罪嫌，數罪併罰之下，判處10年有期徒刑，引起許多議論，當地檢察院對判決不服，決定提起抗訴，目前全案仍在偵辦當中。

15歲學生校內四肢變形亡！頸部15cm勒痕

15歲學生校內四肢變形亡！頸部15cm勒痕

嘉義商人8千多萬泰達幣遭駭！

嘉義商人8千多萬泰達幣遭駭！

強盜殺害按摩女　外送員起訴

強盜殺害按摩女　外送員起訴

17歲少年離奇亡！貼心倒垃圾10幾分鐘後26樓墜落　

17歲少年離奇亡！貼心倒垃圾10幾分鐘後26樓墜落　

關鍵字：

泰達幣少年強盜殺人

讀者迴響

熱門新聞

桃園診所揪Delta下場慘　醫心寒對話曝

他花1100找小姐被嫌「太小」直接勒死

8點檔女星遭爆「說謊下南部陪酒」！

中午截止！第八輪AZ符合資格者快登記　明起預約下週打

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！狼狽影片瘋傳

澎恰恰驚傳欠2.4億下落不明！留1句話消失

板橋千人社區清空！40輛巴士急載送

69歲金鐘視帝腦中風「肺部感染」插管…妻求集氣

今年威脅台灣最強颱風　璨樹最快今晚海警

AV女神確診！剛辦完室內活動「發燒降不下」

幼兒園Delta序列與機師不同　醫驚：天大壞消息

「升四級有多恐怖？」指揮中心超嚴條件曝

璨樹大轉彎撲台！最新路徑圖曝

各地最快風雨時間出爐　最新風暴圈侵襲率達55%

「陽台烤肉恐罰10萬？」　網哀號：算室內還室外

更多

最夯影音

更多
鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」
被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面