誆賣「泰達幣」刺死買家搶278萬　2少年父母連帶要賠526萬

▲莊姓男子去年夥同林姓和吳姓少年，佯稱要賣泰達幣，實際上卻對前來交易的張男打劫後痛下殺手。（圖／pixabay）



記者林冠吟／台中報導

台中一名莊姓男子（通緝在逃）去年1月，夥同林姓和吳姓2名未成年少年，對張姓男子佯稱要賣10萬顆「泰達幣」，誘騙張男出面交易，再由2名少年持刀殺害張男，劫走其身上攜帶的278萬元，最後將張男棄置在中彰快速道路的路肩上。台中地院審理後，刑事部分將2名少年依強盜殺人罪，判刑15年；民事部分，2名少年與其法定代理人，則須賠償張男家屬562萬餘元。

莊姓男子去年1月夥同林姓和吳姓少年，對張姓買家佯稱要出售10萬顆「泰達幣」，由莊男出面和張男接洽，2人約好在去年1月14日晚間進行交易。毫不知情的張男帶著278萬元的現金，搭上林姓少年所駕駛的轎車，準備和林姓少年交易「泰達幣」，但張男發現莊男並未依約支付，怒打開車門準備下車，卻被林姓少年拉回車內，猛刺好幾刀，2人扭打成一團，而坐在後座的吳姓少年見狀，立刻持長刀朝張男的左胸用力刺入，造成張男肺部塌陷、呼吸窘迫，失去抗拒能力。

2名少年見張男已無反抗能力後，搶走張男身上278萬元的現金，再由吳姓少年開車上台74線中彰快速道路，讓林姓少年將傷重的張男推出車外，棄置在路肩，2人繼續往南逃逸，而後方的駕駛正好目睹一切，緊急報警處理，並將張男送醫搶救，但張男最後仍因出血性休克及呼吸衰竭，傷重不治。

警方獲報後循線逮到2名少年，將2人依法送辦。刑事部分，台中地院審理後，依共同犯強盜殺人罪，各判2人有期徒刑15年；民事部分，張姓買家的父親對2名少年求償626萬餘元，含精神撫慰金300萬元。

庭審時，林姓少年的父母向法官求情，指出對於兒子做錯事感到相當抱歉，也願意負責，惟賠償金額過高，無力支付；吳姓少年的父親雖未出庭，但仍以書狀指出，對於兒子的犯行感到相當抱歉，也願意賠償，但家境不好，希望能夠降低賠償金額。

台中地院審理後指出，張男頭皮受有5處傷口，胸部有2處，最嚴重一處為吳男持長刀自其左側胸後刺入，深度長達15公分，貫穿肺葉和主動脈，顯見吳姓少年力道之猛，有致張男於死之意，而2人對張男造成傷害後，未將其送醫，反而將張男棄置在快速道路的路肩上，導致張男最後傷重不治，屬其等共同決意範圍，審酌雙方家庭的經濟能力，判林姓和吳姓少年及其法定代理人，須賠償張男父親562萬餘元。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】



不斷更新／Delta病毒侵門踏戶 全國各級學校停課標準一次看

父母敬神明她淪性奴2年 裸身祭改性侵拍裸照！3少女受害30次



開學第3天就爆確診！北科附工廣播曝：沒做PCR通通不准離校