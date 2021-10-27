洗腎男襲臀護理師　辯「揮手打招呼」下場慘

▲桃園市劉姓男去年9月間在中壢區某醫院進行血液透析（洗腎）時，伸手觸摸護理師臀部。（示意圖／取自免費圖庫/pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子去年9月間在中壢區某醫院進行洗腎，見1名護理師背對著他為其他洗腎病患服務時，竟伸手觸摸其臀部，護理師當場嚇到往後退，並以手護臀，隨後報警提告。劉男在檢方複訊時否認有任何性騷擾犯行，辯稱是揮手打招呼，想詢問為何打針處會疼痛等語，檢方則斥為無稽之辯詞不採信，偵結依性騷擾防治法第25條第1項之意圖性騷擾，乘人不及抗拒而觸摸其臀部罪嫌提起公訴。

檢警調查，76歲的劉姓男子去年9月25日中午在中壢區某醫院進行血液透析，亦即俗稱的「洗腎」，過程中見1名護理師照護臨床病患而背對著他時，竟伸手觸摸護理師臀部1下，護理師被襲臀後當場下的自然轉身往後退，且以手護臀部等處，隨後報警提告。

劉男在檢警偵訊時否認有任何性騷擾犯行，辯稱當時係揮手向護理師打招呼，想詢問為何打針處會疼痛等語；受害護理師則指證，當時劉身旁還有為其診療之護理師，為何不直接詢問，反而捨近求遠乘其不備襲臀？

檢方認為，根據醫院監視畫面顯示，受害護理師被劉觸摸臀部後，隨即轉身看向劉男，一邊以手護臀、一面往後退，顯係遭受襲臀而生的戒備反應，因此不採信劉男辯詞，偵結依性騷擾防治法第25條第1項之意圖性騷擾，乘人不及抗拒而觸摸其臀部罪嫌將劉男提起公訴。

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