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社會 社會焦點 保障人權

說夾娃娃機是犯罪淵源！新北女議員遭恐嚇「誤殺」　業者到案了

▲▼陳儀君。（圖／翻攝自議員陳儀君臉書）

▲議員陳儀君因為在議會的發言，引起部分夾娃娃機業者不滿。（圖／翻攝自議員陳儀君臉書）

記者陳雕文／新北報導

新北市議員陳儀君日前在議會提出，「夾娃娃機店設置距離應離校園200公尺以上」，更提及夾娃娃機是犯罪淵源，發言引發部分業者不滿，進而致電恐嚇，市長侯友宜表示，議員有言論免責權，必須讓議員暢所欲言，要求警方將此案視為重大刑案辦理，涉案人於27日下午2點到案，說明恐嚇的原因。

據了解，陳儀君因主張自助選物販賣機店(下稱夾娃娃機店)與學校的距離應從嚴到200公尺以上等言論後，於本月22日下午16時許，其助理接獲匿名電話稱「不怕我們去潑漆嗎」、「假如我過去殺了議員，也可以說誤殺嗎？」等語，致其心生畏懼，隔天到新店警分局提出恐嚇告訴。

▲▼新店警分局。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲陳儀君到新店警分局報案提告。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方循線鎖定一名陳姓涉案人，並於本月27日通知到案，陳男解釋，陳儀君於議會的發言恐影響業者生計，所以致電議員服務處陳情內心想法，但並沒有出言恐嚇。全案訊後依恐嚇罪嫌移請臺北地檢署偵辦。

新店分局呼籲，民眾積極參與公共事務之討論為好事一樁，惟主張自身意見時，應採取合法文明之管道。若因一時衝動，以法律所不容之手段表達自身立場，新店分局絕對嚴辦到底，不容寬貸。

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