「等我爆炸，誰都攔不住」　大製片撞小女子嗆聲逼和解慘了

▲女騎士被撞傷後，還接到擔任電影製片的肇事駕駛恐嚇電話「看要白的黑的解決，自己選」。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

陳姓電影製作公司負責人因開車變換車道時，不慎撞傷1名19歲女騎士，陳男尋求和解但不滿對方態度不佳，竟打電話揚言認識十五分幫老大，「現在給妳機會哦，等我3個月後爆炸，誰都攔不住我」，「看要白的黑的解決，自己選」，女騎士堅不妥協提告，台北地檢署26日根據事故鑑定報告，依過失傷害、恐嚇罪起訴陳男。

陳男是在3月間，開車行經文山區木柵路段時，打了方向燈要切換到左側道路，不慎擦撞從後方疾駛而來的機車，女騎士連人帶車打滑，腳踝和髖部都受傷，並因開放性傷口引發蜂窩性組織炎，雙方互留電話尋求和解機會。

但是陳男事後打電話給女騎士的時候，語氣不佳，被女騎士錄下對話過程，陳男對女騎士說：「現在給妳機會哦，等我3個月後爆炸，誰都攔不住我」，陳男為了表示自己認識很多人，還揚言「妳認識XXX嗎？新店十五分幫老大我也認識，看要白的黑的解決，自己選啦」。

陳男到案表示因為覺得女騎士談和解的態度不好，一時情緒而有這些發言，檢察官參考車禍原因鑑定，陳男變換車道前未注意後方來車，要負肇事責任，依過失傷害，以及恐嚇罪起訴。