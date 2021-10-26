欠錢好兇！壯漢持「老虎鉗+摺疊刀」闖通訊行...砸玻璃追店長跑

▲北市北投區吳姓男子與通訊行羅姓店長有金錢糾紛，持摺疊刀跟鉗子破壞店家。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

欠錢還兇？北市北投區日前1名身材魁梧吳姓男子持刀、老虎鉗怒氣沖沖跑到中和街通訊行，持刀追著羅姓店長跑，羅男緊急報警並慌張表示，對方屢次借錢不還、還破壞櫃台展示玻璃。警方獲報將激動吳男壓制，但身高約1米8的他因抗拒逮捕，還弄傷自己手腕。訊後被依恐嚇、毀損罪移送士林地檢署偵辦。

15日晚間8時許，吳男（36歲）攜帶摺疊刀及老虎鉗跑到羅男（37歲）通訊行，進店家後不僅破壞店內櫃台展示玻璃，更拿著手上的摺疊刀胡亂揮舞追著羅男跑，從店內追到店外，羅男嚇壞之餘趕緊打電話報警，慌張表示，「有人拿開山刀跟電擊棒在鬧事。」

轄區警方火速派人員前往，發現吳男若無其事坐在摩托車上，警方上前發現一把刀就放在他機車前置物箱，警詢問他「這把刀是你的嗎？」吳男竟睜眼說瞎話否認，且情緒開始激動，因為他身材魁梧且有力，警方進行逮捕管束時他不斷掙扎抵抗，更導致自己手腕擦挫傷。

據了解，吳男與羅男5年前相識，但從認識後，吳男就不停借錢，不還又借，積欠至少百萬以上。由於吳男疑有精神疾病史，且被依現行犯逮捕後情緒仍起伏不定，警隨即通報119救護車，並由員警戒護到國軍北投醫院，經醫生評估後，他才情緒平穩下來，且經醫生同意後帶回派出所製作筆錄，訊後依恐嚇、毀損罪移送士林地檢署偵辦。