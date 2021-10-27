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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

同志大遊行周六登場　這3個政黨線上串連響應「友善日常」

▲▼第十七屆台灣同志遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣同志遊行今年改採線上舉行。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈、陳家祥、徐政璿／台北報導

第19屆台灣同志遊行將於30日舉行，但受疫情影響，今年首次改採線上辦理，不開放現場遊行。民進黨近期串連黨公職發揮創意，與「職場友善民主證件帶」合照發文，力挺性別平權；國民黨尊重黨員自由參加台灣同志遊行活動；台灣民眾黨則響應設計「友愛」大頭貼特效框，傳達多元共融價值；時代力量則規劃當天舉行記者會，傳達「友善性別成為日常」的理念。

民進黨自2014年起即以不同形式參與各地的同志遊行，婦女部近期也透過社群平台，串聯黨公職發揮創意，與「職場友善民主證件帶」合照發文，更換臉書大頭貼，響應「民主挺同志，友善日常IN DPP」貼文串聯，一同支持性別平權、多元性別友善職場。

台灣民眾黨也將在10月30日線上響應台北同志遊行，參與紫色大隊一同開走，另為配合今年主題「友善日常」，國家治理學院設計一款「友愛」大頭貼特效框，讓黨公職、黨員朋友們共襄盛舉，傳達台灣民眾黨「多元」、「共融」的價值。

另一方面，時代力量則規劃10月30日舉行「友善性別成為日常，時力全台彩虹發聲」記者會，透過播放在各縣市黨部拍攝的影片，傳達友善性別的概念，還特別設計紀念衣，力挺同遊。

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