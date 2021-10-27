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馬英九「三中案」無罪　朱立倫：民進黨司法追殺很不應該

▲▼國民黨主席選舉開票,朱立倫當選新任國民黨黨主席,晚間抵達中央黨部發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

前總統馬英九被控在「三中」與舊中央黨部交易案中賤賣國民黨黨產，涉犯《證券交易法》特別背信、非常規交易等罪，遭台北地檢署起訴。台北地院今（27日）審結，判決馬英九無罪。對此，國民黨主席朱立倫表示，民進黨利用民主、司法追殺對手，是很不應該的。

朱立倫表示，司法終於還馬英九一個清白，對於民進黨濫訴、追殺感到非常遺憾，台灣民主需要大家共同來維護，司法正義需要各個防線，而民進黨利用民主、司法追殺對手，是很不應該的。

朱立倫指出，馬英九總統自執政以來，他的清廉跟自持，受到大家肯定，今天司法終於還他清白，民進黨不該再用任何司法手段，對付國民黨、對付國民黨的政治人物。

馬英九辦公室也發出6點聲明表示，「馬前總統非常欣慰，也感謝司法公正，還他清白」。

馬英九辦公室強調，國人應看清蔡政府利用司法進行政治追殺的伎倆，未來不管是年底的公投、2022年或2024年選舉，用人民的力量讓「東廠」下架。

馬英九辦公室聲明：

1. 馬前總統在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾，甚至政治上的對手，都肯定他的操守，這個判決符合國人認知。

2. 本案民進黨追打多年，北檢也大動作辦了很久，但是結果是證明馬前總統的清白，沒有一毛錢流入自己口袋。過程中當時的馬主席一再要求一定要合法，最重要的是國民黨身為當事人，也不認為利益受損，北檢卻還是強行起訴沒有拿一毛錢的人，這樣合理嗎？

3. 最高法院檢察署特別偵查組已於2014年8月以查無不法簽結本案，新聞稿載明：「因當時中視股票在市場交易量很少，交易清淡，不可能賣到帳面價錢，當時賣主又因法律限制，急著脫手，因此中視股票買賣的價格，不構成賤賣。」北檢卻用拼貼、羅織、入人於罪方式，論述前後不一，只是想硬辦馬英九。

4. 依《廣電法》規定，94年12月26日前，政黨必須退出廣播、電視經營。馬前總統當時擔任國民黨主席，為使國民黨符合法律規定，並避免中視及中廣公司遭受撤照處分，進而出售中投等公司持有的華夏公司股權，完全符合國民黨及中投公司的利益。

5. 政黨追求執政，公司追求營利，兩者完全不同。國民黨針對三中買賣要考量的除了價錢外，更重要的是符合國民黨的利益。國民黨主席對社會、媒體有更高價值的責任，北檢把國民黨主席當成公司董事，把馬英九當成中投公司承辦人，用弊案的角度偵辦，如此能服眾嗎？

6. 監委高涌誠、王美玉、趙永清（108.12.18）調查報告指出，北檢偵辦馬英九三中案等案，涉違反偵查不公開等情，嚴重侵犯人權，且馬英九告發北檢洩密的案件，由當時身為被告的北檢檢察長邢泰釗自行核章簽結，程序亦未盡妥適。種種匪夷所思的作法，有媒體社論認為這是「東廠」行徑，國人自有公評。

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