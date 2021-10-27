柯文哲好糗！五倍券各地拚加碼　北市熊好券拖近1個月還在卡關

▲北市熊好券持續卡關在議會，遲遲無法上路。圖為柯文哲中午到新黨黨團說明。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩後，中央推出的五倍券在10月8日正式上路使用，但台北市的加碼方案「熊好券」，卻因為預算問題遲遲無法上線。27日市議會再度審議5億元的北市振興方案，但因朝野議員仍無共識，在議長陳錦祥裁示暫擱的情況下，預計將召開朝野協商討論。也就是說，熊好券的上路時間將繼續延後。

針對熊好券預算的附帶決議，保留大會發言權的潘懷宗表示，目前附帶決議限制「市府直接持股50％以上公司不得參與振興」的對象，只有捷運公司，主要是站體外的小攤商，他們已經參加在廠商裡面，做決議排除的話是我們主動，要特別小心，會不會造成民眾怪罪議會？此外，外頭的廠商已經外包給私人公司，是不是還屬於捷運公司的範圍？

接續發言的戴錫欽則認為，如果有共識的話今天就可以通過，不要再拖延，不論是五倍券或是熊好券沒有與民爭利的問題，應該擴大更多適用範圍，不論捷運公司所轄的有沒有分潤，只是要擴大使用範圍，建議把限制取消。

由於仍有議員有異議，因此議長陳錦祥便直接裁示該案暫擱，並要求市府盡快與議會溝通。面對有議員不滿發言受阻，陳錦祥仍裁示暫擱，留待後續朝野協商討論出結果後，再送大會審議通過。

對此，副市長黃珊珊表示，議員對於委員會的附帶決議有異議，主要還是捷運公司50％以上的公司能不能參與熊好店家的問題，內容部分沒有太多意見，只是要不要開放的問題，如果只是影響到一些店的話、粗估是十幾間店家，我們其實是可以跟捷運公司商量。