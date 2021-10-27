延宕11年「虎尾水資源中心」今動工　污水處理量達每日4100公噸

▲內政部營建署2010年核定雲林縣辦理「虎尾鎮污水下水道系統計畫」，其中虎尾水資源回收中心工程因土地取得問題延宕11年，第一標完成發包今日舉行動工典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

內政部營建署2010年核定雲林縣辦理「虎尾鎮污水下水道系統計畫」，其中虎尾水資源回收中心工程因土地取得問題延宕11年，第一標完成發包今（27）日舉行動工典禮，雲林縣長張麗善表示，感謝內政部營建署、虎尾鎮公所及地方代表等各級單位與合作協助推動，期待完工後能成為新的公園地標提供鄉親遊憩使用。

工程基地位於計畫區西南方約2公里處，防汛道路與南畚箕湖補助圳西側，與北港溪相望，基地面積約3.426公頃，其中南北側較長，長度最長約315公尺；東西側較窄，寬度最寬約265公尺，實際水資源回收中心設施區佔地為2.5公頃，主要聯外道路以西側縣145及北側縣158甲為主。

水利處長許宏博指出，「虎尾水資源回收中心工程」第一標，工期約720天，工程總經費約3億9680萬元，完工後接續三年的試運轉，經費約4710萬元。為改善水質、生態環境及促進水循環系統，保障民眾用水安全，後續亦將持續推動虎尾用戶接管工程預估戶數8500戶，使污水系統建設完備，並俟污水處理量達每日4100公噸後，再推動第二標擴廠工程，使總處理量每日可達8200公噸。

張麗善表示，在延平里社區及居民的支持認同下，透過雙方溝通終於能順利動工，期待一個進步的城市必須要有污水以及雨水、生活廢水作分流等建設，如此不僅是居家生活品質提升甚至避免環境惡臭。張麗善說，期待透過這個建設不僅是排水，包含觀光、居家生活，讓附近居民也能利用這個空間休憩，是相得益彰。

▲工程基地位於計畫區西南方約2公里處，防汛道路與南畚箕湖補助圳西側，與北港溪相望，基地面積約3.426公頃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►第1次偽造5倍券就上手...租車掛假牌加油 逃4縣市警攻堅畫面曝

►7萬私房錢藏肥料袋被當垃圾丟 清潔隊員出動怪手讓她不哭了

►林內鄉台電水力發電工程揚塵 200村民火大包圍抗議

►雲林千巧谷「麵包巴士」首航 疫情期顧客不來「我們走出去」