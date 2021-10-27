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製冰機漂「黃綠色汙垢」噁爆　全是細菌喝完拉肚子

▲▼許多餐廳的製冰機不乾淨，冰塊可能帶有細菌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲許多餐廳的製冰機不乾淨，冰塊可能帶有細菌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

很多人喝飲料都習慣加冰塊，但是病毒可能就藏在裡面。國外一名製冰師踢爆，很多餐廳的冰塊都不乾淨，甚至PO出影片，製冰機裡面的水漂著一層黃綠色汙垢，外面也已經生鏽發霉，而這樣的冰塊就正在顧客的飲料裡，讓不少網友崩潰：「也太噁了吧」。

根據《太陽報》報導，爆料者在抖音上化名為冰人（The Ice Man），職業是製冰師，曾經到許多餐廳檢查製冰機。上週他PO出其中一個檢查過程的影片，附上一段警告，「很多人去餐廳吃飯後生病了，就以為是食物有問題，但真正的原因可能是冰塊」。

影片中可以看到，製冰機的外觀已經有大面積的生鏽，到處都是土黃色的鐵鏽和黴菌，打開裝水的地方後，上面浮著黃綠色汙垢，下層就是食用的冰塊。

這位製冰師表示，這些水一定能讓人拉肚子，「裡面全都是細菌，太髒了」，大家應該要多看看，關於商業製冰的文章。報導也指出，食品安全網站顯示，有很多病菌能在低溫中存活，像是諾羅病毒、大腸桿菌、沙門氏菌等等。

網友看完影片紛紛表示，「解鎖新的恐懼」、「好噁」、「我每次喝完飲料，肚子都很痛」、「以後再也不加冰塊了」、「我在餐廳工作，可以說這是真的，不是每個地方都會定期洗製冰機」。

@jantheman____ #MakeItCinematic #IKnowWhatYouDid #TreatiestCupContest #ice #iceman #icemachine #icemaker #iced #icee #hvacr #fyp #fypシ #cleantok #foryoupage #sick

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