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兩廳院跨界打造「神不在的小鎮」！全台首部沈浸式5G虛實展演劇作

▲▼兩廳院策劃製作《神不在的小鎮》，由經濟部、文化部跨部會合作支持，是全台首部5G科技虛實展演劇作，堪稱為表演藝術、科技媒介、網路媒體結合的最佳典範。（圖／記者林育綾攝）

▲兩廳院策劃製作《神不在的小鎮》，是全台首部5G科技虛實展演劇作。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

最近經過中正紀念堂的人或許會看到廣場正在搭「舞台」，這將是全台首部5G科技虛實展演劇作《神不在的小鎮》，10月30日線上直播開演！主要創作團隊由先前爆紅的「微醺大飯店」進港浪製作擔任，預計吸引上萬名觀眾上線，體驗「多視角、多平台、自選故事結局」的多元感官饗宴。而演出當天，兩廳院藝文廣場將有一夜限定的「中正市」小鎮，營造虛實交錯的迷幻氛圍。

在行政院科技會報的支持下，經濟部和文化部再度聯手，支持國家兩廳院與資策會的「文化科技5G創新垂直應用場域建構及營運計畫」，今年打造跨界新型態大型製作《神不在的小鎮》。運用5G專網、4K異地共演、線上線下虛實整合多視角直播，舉辦新型態跨域展演活動。此次5G專網商演處女秀，堪稱為表演藝術、科技媒介、網路媒體結合的最佳典範，也為5G科技藝術產業注入新的動能。

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▲▼兩廳院策劃製作《神不在的小鎮》，由經濟部、文化部跨部會合作支持，是全台首部5G科技虛實展演劇作，堪稱為表演藝術、科技媒介、網路媒體結合的最佳典範。（圖／記者林育綾攝）

▲演出當天，兩廳院的藝文廣場將出現一座實體小鎮，變身一夜限定的「中正市」。（圖／記者林育綾攝）

《神不在的小鎮》演出全長90分鐘，故事描述發生在名為「中正市」的小鎮，從網路霸凌事件出發，關照社群世代的現象，探討網路和現實世界的真假。演出當天，兩廳院的藝文廣場將出現一座實體小鎮，變身一夜限定的「中正市」，這並非典型的舞台設計，而是以燈光線條勾勒建築空間，透過超現實色塊，營造虛實交錯的迷幻氛圍，運用5G高速度、低延遲特性，串聯現實（藝文廣場）與虛幻（實驗劇場）的不同世界。

建置完成的兩廳院實驗劇場，宛如5G攝影棚，以4K多視角攝影機拍攝演出畫面，透過5G傳輸技術，將影像即時傳送至藝文廣場，與表演者及觀眾互動，達成「即時性」的異地共演。此外，也將使用動態補捉Notch技術呈現多層次的即時影像畫面。

▲▼《神不在的小鎮》啟動儀式，左起：國家兩廳院藝術總監劉怡汝、文化部次長李連權、《神不在的小鎮》導演洪唯堯、國家表演藝術中心董事長朱宗慶、經濟部次長林全能。（圖／兩廳院提供）

▲《神不在的小鎮》啟動儀式，左起：國家兩廳院藝術總監劉怡汝、文化部次長李連權、《神不在的小鎮》導演洪唯堯、國家表演藝術中心董事長朱宗慶、經濟部次長林全能。（圖／兩廳院提供）

《神不在的小鎮》由兩廳院策劃製作，串聯跨界參與，包括擅長沉浸式、參與式劇場的進港浪製作擔任主要創作團隊，洪唯堯擔任導演及體驗統籌，並由具豐富多元跨界演出專業的必應創造統籌執行，新媒體藝術團隊涅所開發創造出電玩遊戲的虛擬空間，共同打造超越時空的網路沉浸劇場體驗。

結合戲劇、舞蹈、流行音樂強大跨界卡司，邀請匿名者蕭東意、資深劇場演員朱宏章、小事製作等近40位表演藝術工作者，以及新生代金曲樂團告五人參與演出，整體幕後工作人員，包含5G技術、新科技應用、虛擬空間開發、網路串流、硬體工程、攝影團隊等，超過400人。碰撞出的表演能量備受期待，也為國內表演藝術開啟更多的可能性。

導演洪唯堯表示，《神不在的小鎮》從網路世界出發，在沒有時差、資訊同步的設定下，除了實體表演空間外，同時創造出網路直播的第二現場，以及電玩虛擬世界的第三現場，線上及線下同時發生，多重角度涉入，重新定義觀看的故事方式，實驗「網路的沉浸式劇場」的可能。

▲▼兩廳院策劃製作《神不在的小鎮》，由經濟部、文化部跨部會合作支持，是全台首部5G科技虛實展演劇作，堪稱為表演藝術、科技媒介、網路媒體結合的最佳典範。（圖／記者林育綾攝）

▲兩廳院策劃製作《神不在的小鎮》，由經濟部、文化部跨部會合作支持，是全台首部5G科技虛實展演劇作，堪稱為表演藝術、科技媒介、網路媒體結合的最佳典範。（圖／記者林育綾攝）

國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，這次國家兩廳院5G計畫，是跨部會、跨領域、跨產業的共同嘗試，讓表演藝術更往前邁出一步。劇場的臨場觀演有其不可替代性；而科技的運用，帶來了新機會及更多可能性。國家兩廳院作為5G示範場域，這次的5G的運用，是個重要起步，相信隨著這個新技術的提升，對藝術創作、劇場營運、觀眾服務的延伸，將會帶來更多的想像與創新。

10月30日晚上，2021秋天藝術節：兩廳院製作《神不在的小鎮》將線上直播演出，前導遊戲網站將轉換成線上觀賞節目的入口，進入網站即可免費觀演，提早進入還獲得更多彩蛋線索。

更多節目細節及觀演說明，可見前導遊戲網站：https://ntch-lunatictown.com

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