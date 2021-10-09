兩廳院廣場蓋小鎮！結合懷舊電玩、虛擬實境　破關可拿免費門票

▲兩廳院廣場將於10/30出現一座一夜限定的「中正市」小鎮。（資料圖／兩廳院）

記者林育綾／綜合報導

兩廳院將於10/30推出線上直播的5G計畫新型態展演《神不在的小鎮》，當天兩廳院藝文廣場將出現一座一夜限定的「中正市」小鎮，而觀眾可透過遊戲網站，自行選擇現場觀看的視角，透過互動和投票決定劇情。如今充滿「懷舊風」的前導遊戲網站上線，觀眾除了可搶先認識故事場景、人物關係，破關還有機會獲得免費門票！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲兩廳院5G計畫新型態展演《神不在的小鎮》前導遊戲上線。（圖／兩廳院提供）

《神不在的小鎮》是兩廳院與文化部、經濟部合作的5G計畫節目，有別於一般劇場製作方式，《神不在的小鎮》結合網路線上直播、電玩虛擬實境及沉浸式劇場，透過戲劇、舞蹈、流行音樂、新媒體裝置及5G科技等跨界元素結合，加上動態捕捉技術與異地共演，打造多視角的觀演新體驗。

演出當天兩廳院的藝文廣場將出現一座實體小鎮，變身成一夜限定的「中正市」；而觀眾透過遊戲網站，可自行選擇現場的觀看視角（世界），並可於演出過程中即時互動留言、投票決定劇情走向。

▲《神不在的小鎮》前導遊戲上線，小鎮地圖全景。（圖／兩廳院提供）

前1000位上線觀眾，還能以虛擬化身進入電玩遊戲線上虛擬空間，與現場直播演出相呼應。前導遊戲結合節目網站，透過角色建立、儀式感的塑造、線索引導解謎、「選擇」的樂趣，帶給觀眾不同的趣味與體驗。

遊戲設計原型則以懷舊8-bit像素風格的冒險遊戲為靈感致敬，從充滿經典懷舊遊戲的史萊姆好玩遊戲區、遊戲史上最經典的掌上型電玩GAMEBOY，以及今年Google首頁東奧限定RPG遊戲、GatherTown等，喚起七、八年級生共同的回憶。

▲▼6大關卡以經典懷舊遊戲為靈感設計，包括推酒瓶大賽、試膽箱、清潔小隊、尋寶屋、直播斗內、神秘力量占卜等遊戲。（圖／兩廳院提供）

2D城鎮地圖以故事場景為發想，進到小鎮的玩家可選擇以網球少年（行動者）、里長阿姨（遊說者）或洗衣店老闆（旁觀者）身分登入，化身為小鎮居民與劇中角色對話、破解關卡以獲得關鍵線索，演出前一窺故事場景及人物關係。

6大關卡以經典懷舊遊戲為靈感設計，包括推酒瓶大賽、試膽箱、清潔小隊、尋寶屋、直播斗內、神秘力量占卜等遊戲，劇中8位主要角色及特別演出的新生代樂團「告五人」也將化身為NPC（Non-Player Character，指非玩家角色）與觀眾互動，而只要破解關卡領取寶物，就有機會參與現場演出。

▲只要破解關卡領取寶物，就有機會參與現場演出。（圖／兩廳院提供）

《神不在的小鎮》由兩廳院策劃製作，串聯跨界參與製作，包括必應創造統籌執行，進港浪製作擔任主要創作團隊，並邀請匿名者蕭東意、資深劇場演員朱宏章、告五人、小事製作以及神祕嘉賓等40位表演者共同演出，與涅所開發 NAXS corp.創造出電玩遊戲的虛擬空間。

《神不在的小鎮》前導遊戲請由此登入