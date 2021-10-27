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重振商機！到彰化永樂商圈開店　縣府1年補助24萬

▲到永樂商圈開店，彰化縣政府補助24萬元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲到永樂商圈開店，彰化縣政府補助24萬元。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

為了重振彰化市永樂商圈，彰化縣政府自即日起號召青年朋友進駐到商圈，每月最高租金補助2萬元，1年可補助24萬，計畫總補助經費120萬元，希望有為的青年朋友或者從事食品的青年朋友能夠進駐，讓永樂商圈能夠有自己的特色，得以活化。

永樂商圈曾是彰化知名的金雞母，內有許多超過一甲子的美食，最高租金曾到1個月30萬元，鼎盛時期有多達150家店面，自1996年改成時尚商圈之後，許多飲食商家陸續遷出，經濟暨綠能發展為了提振商機，去年邀請8位藝術家走進商圈，用藝術讓商圈亮起來，改善行人步道、及照明，今天首度提出了租金補助，號召20-45歲的青年朋友進駐，創造自己的特色，得以活化。

▲到永樂商圈開店，彰化縣政府補助24萬元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣長王惠美說，為促進商圈轉型，聚引青創能量，彰化縣政府自即日起至110年12月31日，啟動「彰化商店街區補助青年展店示範計畫」，以永樂商圈為示範商圈，用租金補貼的方式，吸引、徵選具有創新能量之青年。

▲到永樂商圈開店，彰化縣政府補助24萬元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美表示，實際上，永樂商圈有許多50年以上的美食，再加上百年古剎，有不少廟宇，非常值得開發，再加上縣府這幾年在八卦山也非常用心規劃，從點線面的結合，一定能創造更多的人潮，歡迎有意願要創業的青年朋友，可以考慮來永樂商圈一起努力。

▲到永樂商圈開店，彰化縣政府補助24萬元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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