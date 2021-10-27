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剪男友雞雞丟馬桶！恐怖女手法曝：花雕雞麵加安眠藥讓他睡死　

▲馮女先餵男友吃花雕雞麵再用剪刀剪掉生殖器。（示意圖／ETtoday資料照）

▲馮女先餵男友吃花雕雞麵再用剪刀剪掉生殖器。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪湖鎮1名越籍馮女(40歲)，利用男友吃下花雕雞麵熟睡之際，持裁縫用大剪刀，將其生殖器剪下後，丟進馬桶沖掉，這起事件當時轟動社會，檢警偵訊後，如今真相大白，原來馮女是將含有第4級毒品佐沛眠的安眠藥磨成粉摻入麵中烹煮，彰化地檢偵訊後以重傷害罪及毒品危害防制條例等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，馮女與男友是情侶關係，同住於溪湖住處，馮女因懷疑男友與其他女子有曖昧關係，竟心生不滿，於3月30日19時55分許，將(含有第4級毒品佐沛眠成分)的安眠藥磨成粉一同摻入花雕雞麵裡烹煮給黃男食用，並於同日23時許，確認黃男已熟睡，再持剪刀將他陰莖剪掉沖入浴室馬桶。

馮女被檢方依犯刑法第278條第1項重傷害罪及毒品危害防制條例第6條第4項以非法的方法使人施用第4級毒品罪嫌提起公訴，作案的剪刀沒收。

▲馮女先餵男友吃花雕雞麵再用剪刀剪掉生殖器。（示意圖／ETtoday資料照）

▲馮女先餵男友吃花雕雞麵再用剪刀剪掉生殖器。（示意圖／ETtoday資料照）

案發當時馮女剪掉男友陰莖後，隨後再自行到派出所投案，警消人員獲報後趕抵現場，詢問馮女生殖器去向，馮女則冷回，「已丟進馬桶沖掉」，眾人先將其男友緊急送醫救治。

當時家屬投訴指稱，他很愛馮女，但馮女卻是整天心神不寧，馮女有長期服用安眠藥精神錯亂問題，如今卻被馮女直接「去勢」，手段兇殘，這次是安眠藥、下次會是什麼？讓人不敢想像接下來是不是會對他做什麼事。

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