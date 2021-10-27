跨黨派立委齊呼彰化縣升格第七都　「當仁不讓應該第一優先考慮」

▲民進黨立委黃秀芳召開「團結彰化地方力量、升格帶動中部起飛」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新竹市長林智堅日前提出「大新竹」縣市合併議題，民進黨立委黃秀芳27日表示，彰化縣是最有條件升格的縣市，不僅符合《地方制度法》規定125萬人口的要件，還具有悠久的文化遺產，境內又有眾多隱形冠軍，是能夠連結傳統文化、新創事業的中部重要都市。

民進黨立委黃秀芳、陳秀寳、陳素月27日上午在立法院召開「團結彰化地方力量、升格帶動中部起飛」記者會，並邀請國民黨立委謝衣鳯、總統府國策顧問翁金珠、民進黨彰化縣議會黨團總召許書維、民進黨彰化縣黨部主委邱建富等人出席。

黃秀芳指出，最近大家一直在討論升格的議題，其實升格議題攸關未來彰化縣的發展，民進黨彰化縣議會黨團日前也有舉辦記者會，並且在邱建富的極力奔走之下，即將要成立一個「彰化縣升格直轄市促進會籌備會」，現在已經開始在籌劃地方連署，希望讓彰化的升格能夠儘速完成。

黃秀芳說明，很多縣市都在提要合併升格，彰化縣是最有條件升格的縣市，不僅符合《地方制度法》中規定125萬人口的要件，過去大家常說一府、二鹿、三艋舺，彰化縣不僅還具有悠久的文化遺產，境內又有眾多隱形冠軍，是能夠連結傳統文化、新創事業的中部重要都市。

▲跨黨派立委齊呼彰化縣升格為第七都。（圖／記者屠惠剛攝）



曾擔任彰化縣長的翁金珠則表示，彰化縣是六都之外，人口最多、密度最高的縣市，彰化縣的人口已經超過125萬，不僅符合《地方制度法》改制為直轄市的條件，工商業的從業人員更佔比全國22縣市的第7名，生產總額更是全國第10名，非常具有升格的條件。

翁金珠也說，彰化縣是一個建縣將近300年、非常有歷史的城市，而且境內人文薈萃，不僅有很多文學家、藝術家，還有很多歷史古蹟及建築，同時彰化縣還是農產非常豐富的農業大縣，都是足足可以進入第七個直轄市的條件，希望政府將彰化縣列為最大的優先。

陳秀寳指出，隨著都市發展的程度，彰化縣的人口數也是穩定發展，特定的鄉鎮市人口集中度很高，其中彰化市的家戶數就有7萬8340戶，鹿港鎮有2萬5000多戶，和美鎮有2萬7000多戶，員林市則有4萬1000多戶，顯見彰化縣已經呈現中心市區、人口集中的狀態。

陳秀寳說明，再以工商業發展的程度來看，彰化縣可說是除了六都以外，最蓬勃發展的縣市，而且近5年來持續發展，營利事業發展也相對突出，隨著都市得程度發展，要如何提升鄉親的生活品質，讓鄉親共榮共享經濟，是大家要共同努力的目標。

陳素月認為，在台南市、桃園市、新北市升格為直轄市後，彰化縣被邊緣化的情況非常明顯，不僅造成經濟發展受阻，人才被台中市或其他縣市磁吸引，導致很多公務人員寧可到直轄市任職，連警戒職等都有差別，「這幾年來對彰化縣的發展，真的受到很大的阻礙」。

陳素月則說，目前包括新竹縣市、基隆市都在討論升格的議題，這些地方可能會牽涉到法律修訂、合併等問題，可是彰化縣的人口數已經達到《地方制度法》的規定，不需要合併其他縣市、也不用修法，「以目前來說要升格的話，彰化縣當然是當仁不讓，應該是第一優先要被考慮」。

▲民進黨立委黃秀芳、陳秀寳、陳素月、國民黨立委謝衣鳯。（圖／記者屠惠剛攝）

謝衣鳯表示，現在各縣市在討論升格相關議題，最首先是由新竹市長林智堅提出，只是會產生需要修法的問題，但是彰化縣本身就符合升格的人口數，再加上具有非常獨特的歷史人文背景，在中部地區「還是非常重要產業供應鏈，「所以在升格的情況下，也跟竹竹併有同樣的升格條件」。

謝衣鳯呼籲，行政院在升格議題不要忽略彰化縣，「因為我們不需要修法、浪費成本，就可以在現階段法令的提供下，我們就可以升格」，今天大家之所以共同站出來，就是因為這會牽涉到統籌分費款，能夠提供給彰化更多資源，並且進行更好的發展，也希望能夠獲得行政院的大力支持。

對此，東吳大學法律系教授胡博硯認為，彰化縣其實是中部的瑰寶，但是如果長期忽視下去，可能就是被遺落的珍珠，因為在2009年的升格當中，彰化縣就是被忽略的一塊，而依照現存的《地方制度法》、財政收支劃分等規定，對彰化的不利都會一一呈現。

胡博硯表示，不管從民進黨到國民黨執政，彰化縣就是留不住人才，必須透過改制才能改善現在的條件，彰化縣的升格改制困難度最低，因為不需要通過修法，否則依照目前朝野抗衡度，「修法只要一提，能順利通過、達成共識的話，不知道是何年何月的事情」。

胡博硯也說，到目前為止，彰化縣的朝野共識度最高，顯然比較容易達成共識，相對於其他地方要縣縣、縣市合作，彰化縣的入門門檻比較低，彰化升格是一個刻不容緩的事情，不僅解決現存問題，也解決整體中部地區發展的問題。