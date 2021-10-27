台灣首座海上空橋啟用　風電技師不再受到落海威脅

▲台灣首座海上空橋啟用，兼具安全和工作效率，風電技師不再受到落海威脅。（圖／業者提供）

記者鄧木卿／台中報導

政府正在全力推廣離岸風電，目前台灣海峽同時有10多處風場工程，以往風電技師要到風機工作，得先乘船跨到風機，再爬樓梯到平台，由於風大浪高，有時會發生工人落海或是被夾傷意外，台灣一家風電業者首次比照飛機空橋概念，讓工人們安全走路上工，免受風浪威脅，不但生命有所保障，當別人因風浪大而停工時，他們工程不受影響。

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風電工程的海上作業，一般規定浪高平均在1.5到1.75公尺，就不能工作，過去就曾有過因為風浪高，造成工人被吹落海的意外，不但工人生命受到威脅，也會延誤工程。

位在台中市的東方風能科技公司為此從荷蘭引進造價超過1億元的空橋，架設在「東方建設者」號，是國內第一艘擁有船與風機間高空對接的海上空橋的工作船，讓工程人員可「走路上工」，這套「動態補償舷梯」系統，即使碰上浪高3公尺，仍能讓運維技師及船員安全工作，讓該船在台灣海峽複雜且險峻的海象狀況下，亦能完成高難度作業。

執行長陳柏霖強調，作為亞太地區海工承包商之領導者，這只是旅程的開始，他們期待並支持開發商在台灣建立永續的離岸風電產業，目前已與在地團隊合作完成多項艱難海上工程專案，包含水下探測及地質鑽探等具挑戰性任務，目前也正在執行台電一期風場工作。