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台北101關閉2樓空橋入口　「僅1樓進出」落實量體溫、酒精消毒

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▲▼ 台北101。（圖／記者何雨忠攝）

▲為確實落實防疫措施，台北101今（14）日也宣布關閉君悅、世貿的2樓空橋通道，所有人員皆需由1樓出入口進出，並量測體溫。（圖／資料照）

記者林鼎智／綜合報導

為防範新冠肺炎（COVID-19）疫情，台北101今（14）日也宣布關閉君悅、世貿的2樓空橋通道，僅開放1樓信義大門與其他出入口，並透過紅外線測溫儀、酒精消毒等防疫措施，讓顧客可以安心購物用餐。

▲台北101關閉2樓空橋　「僅1樓進出」落實量體溫、酒精消毒。（圖／翻攝自Facebook／TAIPEI 101 MALL 台北101購物中心）

▲信義區2樓空橋系統可連接鄰近各大商場，台北101也宣布暫時關閉空橋出入口。（圖／翻攝自Facebook／TAIPEI 101 MALL 台北101購物中心，以下同）

台北101表示，封閉2樓空橋雖然會造成不便，需要多花點步行時間，但為了確實達到100%防疫，因此暫時關閉2樓空橋通道，至於何時恢復則需視疫情而定。

在原本封閉一樓水舞廣場、吸菸區入口、松智路停車場等入口處後，台北101此次再關閉君悅、世貿商區的2樓空橋，所有顧客需由1樓出入口通行，並須經過紅外線測溫儀量測體溫。

▲台北101關閉2樓空橋　「僅1樓進出」落實量體溫、酒精消毒。（圖／翻攝自Facebook／TAIPEI 101 MALL 台北101購物中心）

▲所有進出台北101的人員皆需經過紅外線測溫儀量測體溫。

信義商圈的空橋是民眾逛街時的重要通道，連接了微風南山、臺北101、臺北世界貿易中心、ATT 4 FUN、臺北信義威秀影城、新光三越信義新天地、寶麗廣場、微風松高和微風信義、遠東百貨信義店A13等大型商場。防疫當頭， 台北101也率先宣布關閉空橋出入口，以落實防疫消毒措施，至於其他商場是否跟進則還未確定。

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