全球離岸風電工程船首艘懸掛我國國旗　東方風能：用心培訓人才

▲全球離岸風電工程船首艘懸掛我國國旗，東方風能表示將成立海工學校培養人才。（圖／東方風能提供）

記者鄧木卿／台中報導

政府正全力發展離岸風電綠能產業，中部以彰化芳苑西島風場為主，就在國際市場普遍認為台灣沒有大型工程船和專業人才的窘境之下，東方風能公司日前購入一艘造價30億元的離岸工程船，這艘船曾參與馬航失聯打撈作業，如今已是全球首艘懸掛中華民國國旗的專業船舶，為台灣離岸風電產業的國產化寫下新的一頁。

東方風能執行長陳柏霖表示，購入「東方建設者」大型離岸風電工程船，大大震驚了全球離岸風電產業，因為國際市場從來就不認為台灣有能力獨立營運這類大型施工船舶，如今東方風能不但用事實證明台灣廠商也具備參與風場大型建設的能力，並在首次承攬工程項目中即交出亮麗成績單，包括彰芳西島風場的水下爆裂物偵測，接下來還將投入海鼎離岸風場支援地質鑽探作業，以及台電一期示範風場商轉作業。

陳柏霖說，離岸風電的發展雖然為台灣市場帶進大量且專業的大型施工船舶，也因此大幅擴張了本土船員的剛性需求，但是過去台灣的海事教育皆著重在商船領域，少有離岸海事工程的專業課程，導致各家業者在這一波施工浪潮過程中，面臨專業船員短缺而不得不尋求外籍船員的協助。

「只有台灣自己擁有的船，才會真的用心去培訓台灣人，母公司宏華營造深耕台灣海事工程40年，為台灣近岸工程培養出許多專業並優秀的海工人才，為國家完成了許多重大的海事工程」，陳柏霖有感而發的說。

陳柏霖說，東方風能跨足離岸工程之後，將一併承接人才養成的使命，除了每年聘請國外專業船長導入內部教育訓練外，並規劃一系列的培訓計畫，未來更希望能創立專業海工學校，培育台灣在離岸海事工程的專業人才。

「東方建設者」造價30億台幣，船長115米、寬22米、甲板空間達1300平方公尺，並搭載兩套ROV無人載具佈放系統、250噸補償式吊車與可達3000米深海作業鋼纜，以及可供技術人員安全上下風機動態懸梯的多功能工作船，該船配有63間住艙可供102名人員住宿，並設有餐廳、會議室、休息室、娛樂室、健身房等歐規的高品質生活空間。

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