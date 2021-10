歐議會傳下周派團秘密訪台　陸駐歐盟使團：破壞中歐關係發展

▲法國議員萊克斯曼(Raphaël Glucksmann)。(圖/達志/美聯社)



記者蔡紹堅/綜合報導

據外媒報導,由歐洲議會多名議員組成的代表團將於下周秘密訪台。對此,大陸駐歐盟使團27日回應,歐洲議會下設委員會若派出議員訪台,將嚴重違反歐方對奉行一個中國政策的承諾,損害中國核心利益,破壞中歐關係健康發展,「我們將根據事態發展作進一步的反應。」

大陸駐歐盟使團指出,一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識,是中歐建交和發展雙邊關係的政治基礎,不同台灣當局開展任何形式的官方往來,是遵守一個中國原則的應有之義。

大陸駐歐盟使團強調,歐洲議會是歐盟官方機構,下設委員會如派出議員訪問台灣將嚴重違反歐方對奉行一個中國政策的承諾,損害中國核心利益,破壞中歐關係健康發展,「我們將根據事態發展作進一步的反應。」

根據《南華早報》報導,一份邀請函顯示,外交部政務次長曾厚仁將於11月3日主持晚宴,接待歐盟「外國干預全民主程序歐盟特別委員會」(European Parliament’s Special Committee on Foreign Interference in All Democratic Processes),該會總裁法國議員萊克斯曼(Raphaël Glucksmann)曾於今年3月因批評中國被北京宣布制裁。