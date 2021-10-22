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歐台政治合作報告高票通過　提升雙邊關係、促正名駐台機構

▲▼歐盟。（圖／路透）

▲歐洲議會高票通過歐盟台灣政治合作報告。（圖／路透）

政治中心／綜合報導

歐洲議會20日晚間針對「歐盟－台灣政治關係與合作」報告進行表決，獲得壓倒性勝利通過。對此，外交部對表達高度歡迎與誠摯感謝，支持全面提升台歐盟雙邊政治關係，同時也向報告起草人魏莫斯（Charlie Weimers ）致敬。

報告建議歐盟應與會員國密切合作、強化台歐盟政治關係，歐盟視台灣為其在印太地區的關鍵夥伴及民主盟友，台歐盟交流應提昇至全面夥伴關係。此外，報告同時建議歐盟外交暨安全政策高級代表Josep Borrell將「歐洲經貿辦事處」（European Economic and Trade Office in Taipei）更名為「歐盟駐台辦事處」（EU Office in Taiwan），以反映台歐盟密切合作的雙邊實質關係。

外交部指出，歐洲議會同時嚴正關切中國持續對台灣軍事威脅，尤其中國10月初派遣超過150架軍機入侵我國防空識別區（ADIZ），呼籲中國立刻停止侵擾行徑。此外，歐洲議會強調，歐盟極為重視台灣海峽的安全，呼籲歐盟及會員國積極與國際理念相近夥伴促進台海和平穩定，尤其如果中國對台灣及南海採取行動，將對歐中關係產生嚴重後果。

報告也再度呼籲，歐盟執委會應儘速與台灣就「雙邊投資協定」（BIA）進行影響評估、範疇界定及公眾諮詢等前置作業，以準備與台灣展開雙邊投資協定談判。報告也重申，歐盟強烈支持台灣以觀察員身分有意義參與「世界衛生組織」（WHO）、「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）、「國際民航組織」（ICAO）及「國際刑警組織」（INTERPOL）；鼓勵台灣與歐盟及會員國有更多經濟、科學、文化、政治及人文交流，包括最高層級的互動。報告另強調，歡迎台灣在立陶宛設立台灣代表處，並且鼓勵歐盟及其會員國積極參與「全球合作暨訓練架構」（GCTF）。

歐洲議會並高度肯定台灣是歐盟在印太地區促進人權及宗教自由的夥伴，要求歐盟人權特別代表、宗教及信仰自由特使赴台灣出席國際會議，並與台灣合作促進印太地區發展中國家的人權、宗教自由、數位經濟及永續發展。報告同時要求強化與台灣抗疫合作，建立協助台灣順利採購疫苗相關機制。

「台歐盟政治關係暨合作」報告是歐洲議會史上首度針對台歐盟政治關係撰擬的官方文件，就如何加強台歐盟雙邊關係提出30多項具體建議，不僅顯示歐洲議會對台歐盟雙邊關係的高度重視，也凸顯台灣的地緣戰略價值獲歐盟高度重視。

外交部表示，本年適逢歐盟給予台灣申根免簽待遇10週年，歐洲議會於此時通過「台歐盟政治關係暨合作報告」，從政治、經貿、衛生、文教、科技、區域地緣政治、對抗假訊息、半導體供應鏈多元化及數位轉型等全方位視角，支持台歐盟關係更上層樓，極具歷史意義，也向報告起草人瑞典籍議員魏莫斯致敬。

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