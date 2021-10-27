蘇揆拍板高鐵延伸潮州、交長拋環島夢！立委嗆：別開選舉支票

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

明年就是縣市首長大選，正巧近日各大交通建設議題都鬧得沸沸揚揚，交通部長王國材甚至拋出「環島高鐵」的夢想，打破過去的「東部快鐵、西部高鐵」口號，立委洪孟楷直言，不要換了個部長就換了夢想，明年就是選舉年，交通部不應以重大建設做為選舉支票。

前交通部長林佳龍多次喊出「東部快鐵、西部高鐵」的願景，但現任交通部長王國材昨日上網路節目拋出「環島高鐵」夢想，震驚國人。立法院交通委員會今日邀請王國材等人列席報告，立委洪孟楷質疑，交通部以重大建設做為選舉籌碼。

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洪孟楷表示，高鐵宜蘭到南港經費1700億、高雄到屏東600億，交通部秉持交通專業，不應該信口開河，且行政院又拍板屏東延伸潮州，然而全台只有台北市擁有兩個高鐵站，這是因為台北市要服務北北基700萬人口，反觀屏東市人口相對少很多，根本不需要設置兩站。

▲行政院長蘇貞昌、交通部長王國材接連拋出高鐵新規劃，挨轟是選舉支票。（圖／記者林敬旻攝）

洪孟楷表示，交通部換了個部長就換了一個夢想，恰好明年就是選舉年，不應該讓民眾認為重大建設是選舉支票，應該要可行再提出，不要只是開空頭支票，任何人都可以說這種不負責任的夢想，但交通部不可以。

王國材則表示，環島高鐵是一段一段進行，目前仍是進行六塊厝、宜蘭的延伸，只是在末站留下延伸空間，未來有機會的話再串成環島高鐵，這個願景還未啟動可行性評估，也仍未評估經費、期程等，也強調「交通建設要有目標」。

另外洪孟楷表示，近日基隆捷運議題吵得很兇，台北市長柯文哲、基隆市長林右昌明年任期到期，希望重大建設不要變成選舉角力。王國材表示，近期將會親自拜會三市首長，確認最後方案，且目前規劃都按照去年的四首長會議結論進行，對於柯文哲強調「不知道變捷運」，他再次表示「柯應該是忘了」。