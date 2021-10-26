誰偷了辦公室的酒？替代役自告奮勇追查竟將監視器格式化

▲桃園市府公務員替代役男，將監視器硬碟格式化，遭判刑4月定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）



記者吳銘峯／台北報導

在桃園市政府工務局服消防替代役的蘇姓役男，2016年在服役時，因單位內失竊宣導用的馬祖東湧高粱酒，蘇男自告奮勇看監視器追查，卻將監視器主機格式化，蘇男遭提起公訴，一二審均將他依照「妨害電腦使用罪」判刑4月。案經上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。

判決指出，工務局人員於2016年5月間，發現宣導用的高粱酒短少，開始進行調查時，負責輪值更新主機房電子看板管理系統等工作的蘇男，向李姓資訊人員表示，願意協助到主機房內觀看、過濾監視錄影畫面，資訊人員因而將監視器系統之最高權限密碼「888888」告知蘇男。

不過蘇男竟在取得密碼後的某日清晨7點23分、7點43分，兩度在機房內，以格式化方式刪除硬碟內所儲存的所有監視器畫面電磁紀錄，害得工務局無法調閱監視器畫面。工務局從其他監視器發現蘇男2度進出機房，再加上他確實得知密碼，檢方最後對他提起公訴。

法院審理時，蘇男否認犯罪，辯稱當時進入機房並未碰觸監視器主機，而且自己也「忘記密碼」，沒有格式化硬碟。但李姓資訊人員供稱，因為當時太多人知道舊密碼，為了安全起見，他才更改密碼，而且密碼只告訴過蘇男。法院最後認定硬碟格式化前後，僅有蘇男進出機房，確實就是蘇男所為，因此一二審均將他判刑4月，不得易科罰金。

全案再上訴，最高法院26日駁回上訴定讞，蘇男確定將入獄服刑。此外，蘇男也被懷疑是偷喝酒的竊賊，但因為監視器已經被格式化，沒有證據證明他偷喝，因此這部分檢方做出不起訴處分。