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女房東張淑晶入獄後首露臉！為躲拍緊緊跟隨法警身後

記者吳銘峯／台北報導

利用各種名義坑殺房客的新北市女房東張淑晶，因犯下偽造文書罪遭判刑8月定讞，上週三遭拘提入獄服刑。她今天遭高等法院提訊出庭，面對大批媒體拍照，張淑晶躲法警身後，側臉躲拍；開完庭後，她又躲在法警身後，連法警閃身，張女也緊緊跟隨，完全不想被拍。

▲張淑晶為躲拍照，緊緊跟著法警。（圖／記者吳銘峯攝）

張淑晶為躲拍照，緊緊跟著法警，戒護女法警還出手拉她。（圖／記者吳銘峯攝）

張淑晶從2013年起，利用套房出租、簽約設局等多種方式坑殺房客，被媒體多次踢爆後，仍繼續坑殺房客，她也因此犯下不少案件。2014年7月間，張女與合夥人向新北市范姓婦人承租3樓透天厝，但違反與屋主的承諾而動工隔間套房出租。屋主起訴要求張女返還，張女敗訴確定。案件強制執行期間，張女找了公司張姓員工以及其他房屋的租客，持3份假造的租賃契約書，在法院司法事務官點交時現身，謊稱具有租約；最後事務官寫下「本件承租人提出租賃契約書出租期均自103年9月22日於訴訟前承租關係，故今日無法點交」之公文書。張女因此被依照「使公務員登載不實罪」提起公訴，最後遭判刑8月定讞。

檢方原定上週三20日傳喚她到案執行，但張女不到案，最後警方在板橋地區，拘提張女到案執行，張女被關進台北女子監獄。直到26日，高等法院因為她犯下的誣告等相關案件，提訊她出庭應訊。張淑晶上樓時發現有大批媒體到場等候拍照，隨即躲在法警身後，側臉躲拍。

這次開庭案件是因為她坑殺房客，被檢方第二次提起公訴的案件，一審將她依照「誣告」、「詐欺」等罪，判5年6月。案件上訴二審，因張女多次晃點、各種理由拖延，高院審理2年多仍未結案。這次庭訊中，張女否認犯罪，辯稱都是被房客陷害，一審又判決太重，請求減輕刑度。法院這次調查證據、言詞辯論終結後，定11月23日上午10點宣判，隨即宣告退庭。記者詢問她「是否使用五倍券？擔心過期嗎？」「有提出上訴嗎？」等等問題，張女都不回答。

張女退庭時走下樓梯，又發現媒體拍攝，馬上打算躲在法警身後，但法警也剛好閃躲角度，往右方走下樓梯，張女緊緊跟隨，立馬換位，一旁戒護的女法警還伸手拉她，擔心她落跑，隨即坐上囚車。

由於張女本次須執行8個月，目前她還有一件誣告房客案件，二審重判8年6月與1年2月（此部分得易科罰金），上訴最高法院審理中。倘若此案於張女執行期間內定讞，張女刑期還會再增加。

▼張淑晶這次出完庭後，可能會面對更長的刑期。（圖／記者吳銘峯攝）

▲張淑晶為躲拍照，緊緊跟著法警。（圖／記者吳銘峯攝）

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